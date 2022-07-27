Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức

Từ mùa hạ cho đến mùa đông, chân váy midi đều có thể kết hợp hài hòa và đem đến cho chị em những set đồ hoàn hảo nhất. Chân váy midi là kiểu váy có thiết kế dài đến giữa bắp chân. với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Nó phù hợp với hầu hết mọi dáng người, bên cạnh đó còn che khuyết điểm cơ thể cực tốt. Từ những bạn trẻ cho đến những chị em trung niên đều rất thích những chiếc váy này. Item này có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh và sự kiện khác nhau. Mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi hẹn hò,.... đều rất xinh xắn và dịu dàng. Vì vậy, các chị em đừng bỏ qua 4 công thức diện áo crop top đến từ hội sành điệu nhé!

Chân váy midi + áo blazer

Bất cứ item nào mix với blazer cũng đều có thể mang đến cho bạn một set đồ chuẩn mốt và thừa vẻ thanh lịch, chân váy midi cũng là một trong số đó. Việc kết đôi chân váy midi với một item mạnh mẽ, đứng đắn như blazer còn mang đến nét nữ tính, mềm mại cho người diện, từ đó tăng thêm sự thú vị, cuốn hút cho cả tổng thể trang phục. Lựa chọn giày dép là tùy ở bạn nhưng khách quan mà nói, sự xuất hiện của boots thấp cổ sẽ giúp bạn tăng gấp bội vẻ sang chảnh.