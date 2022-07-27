Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức

Thời trang 27/07/2022 06:00

Với 4 cách diện chân váy midi sau đây, chị em chắc chắn sẽ ghi điểm phong cách.

Từ mùa hạ cho đến mùa đông, chân váy midi đều có thể kết hợp hài hòa và đem đến cho chị em những set đồ hoàn hảo nhất. Chân váy midi là kiểu váy có thiết kế dài đến giữa bắp chân. với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Nó phù hợp với hầu hết mọi dáng người, bên cạnh đó còn che khuyết điểm cơ thể cực tốt. Từ những bạn trẻ cho đến những chị em trung niên đều rất thích những chiếc váy này. Item này có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh và sự kiện khác nhau. Mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi hẹn hò,.... đều rất xinh xắn và dịu dàng. Vì vậy, các chị em đừng bỏ qua 4 công thức diện áo crop top đến từ hội sành điệu nhé!

Chân váy midi + áo blazer

Bất cứ item nào mix với blazer cũng đều có thể mang đến cho bạn một set đồ chuẩn mốt và thừa vẻ thanh lịch, chân váy midi cũng là một trong số đó. Việc kết đôi chân váy midi với một item mạnh mẽ, đứng đắn như blazer còn mang đến nét nữ tính, mềm mại cho người diện, từ đó tăng thêm sự thú vị, cuốn hút cho cả tổng thể trang phục. Lựa chọn giày dép là tùy ở bạn nhưng khách quan mà nói, sự xuất hiện của boots thấp cổ sẽ giúp bạn tăng gấp bội vẻ sang chảnh.

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 1

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 2

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 3

Chân váy midi + áo croptop

Với những cô nàng thích sự cá tính, năng động thì chắc hẳn không thể bỏ qua set đồ này. Áo croptop khi kết hợp với chân váy midi sẽ giúp bạn thêm nổi bật. Ngoài ra, những bạn muốn có sự quyến rũ từ những chiếc áo croptop cũng không phải là không thể. Một set áo croptop tay phồng và chân váy đuôi cá midi sẽ giúp bạn nhìn như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra cho xem.

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 4

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 5

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 6

Chân váy midi + áo sơ mi / blouse

Bộ đôi chân váy midi + áo sơ mi/blouse đã trở nên thân thuộc quá đỗi với các chị em, đặc biệt là những quý cô công sở. Nhưng bạn đã bao giờ thấy combo này nhạt nhẽo chưa? Chắc chắn là không rồi, bởi chỉ cần chọn một mẫu áo sơ mi/blouse thật trendy như áo cổ chữ V, áo họa tiết chấm bi, áo kẻ sọc… mix với những mẫu chân váy hot hit nhất, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài xinh lịm tim và ăn điểm thanh lịch tuyệt đối.

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 7

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 8

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 9

Chân váy midi + áo len

Vào những ngày trời trở lạnh thì các nàng có thể thử ngay cách phối đồ áo len kết hợp với chân váy midi nhé. Vừa ấm áp lại vẫn thời trang, xinh xắn. Các bạn có thể chọn những chiếc chân váy đuôi cá, chân váy xòe đen hay chân váy suông đều đẹp.

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 10

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 11

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức - Ảnh 12

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