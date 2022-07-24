Hoá "nàng thơ" với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu

"Pastel" là thuật ngữ chỉ những gam sắc nhẹ nhàng, còn được mệnh danh là những gam màu dịu mắt, luôn làm người nhìn cảm thấy dễ chịu. Những tone màu này còn mang đến sự trẻ trung, tươi mới mà vẫn rất thanh lịch, nhã nhặn cho người mặc.

Những năm gần đây, gam màu pastel nổi lên rầm rộ như một xu hướng thời trang của các bạn trẻ, đến nay tone màu này vẫn còn được giới trẻ "ưu ái". Đặc biệt là Gen Z, hầu như trong mọi tủ quần áo của họ không thể thiếu đồ màu pastel.

Đây là một màu khá "dễ tính" vì gần như mọi làn da, mọi lứa tuổi cùng với mọi phong cách cũng đều dễ dàng mặc đẹp trang phục màu pastel nhẹ nhàng ấy. Những gam màu này còn có thể "cân" hết mọi phong cách thời trang hay bất kỳ mùa nào trong năm. Sau đây là một số gợi ý về các kiểu trang phục màu pastel mà các nàng có thể tham khảo nhé!