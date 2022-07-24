Hoá "nàng thơ" với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu

Thời trang 24/07/2022 08:17

Màu pastel có thể coi là thời trang quốc dân mùa nào cũng “hot”. Gam màu này đặc biệt trang nhã, thanh lịch và đặc biệt giúp bạn ăn gian tuổi.

"Pastel" là thuật ngữ chỉ những gam sắc nhẹ nhàng, còn được mệnh danh là những gam màu dịu mắt, luôn làm người nhìn cảm thấy dễ chịu. Những tone màu này còn mang đến sự trẻ trung, tươi mới mà vẫn rất thanh lịch, nhã nhặn cho người mặc. 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 1

Những năm gần đây, gam màu pastel nổi lên rầm rộ như một xu hướng thời trang của các bạn trẻ, đến nay tone màu này vẫn còn được giới trẻ "ưu ái". Đặc biệt là Gen Z, hầu như trong mọi tủ quần áo của họ không thể thiếu đồ màu pastel. 

Đây là một màu khá "dễ tính" vì gần như mọi làn da, mọi lứa tuổi cùng với mọi phong cách cũng đều dễ dàng mặc đẹp trang phục màu pastel nhẹ nhàng ấy. Những gam màu này còn có thể "cân" hết mọi phong cách thời trang hay bất kỳ mùa nào trong năm. Sau đây là một số gợi ý về các kiểu trang phục màu pastel mà các nàng có thể tham khảo nhé!

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 2
Đồ trễ vai rất nổi vào mùa hè năm nay. Một chiếc váy hở vai, mang tông màu pastel sẽ mang đến cho chị em nét nữ tính, gợi cảm và rạng rỡ. Quý cô trên đã tô điểm cho outfit một chiếc túi cói, giày mũi tròn cơ bản, tạo nên tổng thể trang phục vô cùng duyên dáng.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 3
Màu hồng cam pastel rất ngọt ngào, tươi xinh và đủ trang nhã để chị em nào cũng chinh phục được. Thiết kế váy gilet suông rộng giúp giấu nhược điểm vóc dáng, nàng nào cũng có thể diện đẹp. Đôi sandal dây mảnh rất hợp với nét bay bổng của mẫu váy.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 4
Thiết kế váy cổ chữ V có tác dụng "ăn gian" chiều cao, và tạo hiệu ứng vóc dáng thanh mảnh hơn cho chị em. Tham khảo quý cô trên, chị em sẽ biết được các món phụ kiện lý tưởng để diện với váy màu pastel, đó chính là túi lưới, dép mule mang tông màu trắng kem.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 5
Mùa hè sao có thể thiếu đi váy hai dây. Một thiết kế váy đơn giản mang tông màu hồng pastel sẽ giúp vẻ ngoài của người mặc thêm thu hút. Sự xuất hiện của chiếc túi cói đã giúp outfit càng thêm phần phóng khoáng, đậm chất hè.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 6
Thêm một cách diện đồ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng hết sức tinh tế nữa dành cho chị em, đó là combo áo blouse trắng, chân váy suông màu pastel, blazer và giày búp bê đơn giản.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 7
Chỉ đơn giản là kết hợp áo blouse trắng cổ vuông với chân váy suông màu hồng pastel, vẻ ngoài đã vô cùng xinh tươi và tao nhã. Set trang phục trở nên yêu kiều hơn nữa nhờ đôi Mary Jane. Đối với chân váy dáng suông gọn gàng, chị em không cần sơ vin thì vóc dáng vẫn cao ráo.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 8
Thay vì mix áo sơ mi trắng với quần âu đen, chị em hãy kết hợp cùng quần hồng pastel, style sẽ tươi mới hơn hẳn. Hoàn thiện set đồ bằng một đôi sneaker trắng, outfit càng thêm trẻ trung, phong cách, độ thanh lịch không hề thuyên giảm.

 

Hoá 'nàng thơ' với gam màu pastel dịu dàng, nữ tính, ai nhìn cũng phải yêu - Ảnh 9
Cardigan tím pastel là item hết sức xinh tươi, hút mắt. Để đảm bảo vẻ tinh tế và trang nhã khi diện item này, chị em mix cùng quần jeans trắng là hợp lý nhất.
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