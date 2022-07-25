6 ý tưởng lên đồ sành điệu với áo sơmi croptop

Đây là cách phối đồ với áo croptop đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Nếu như bạn cảm thấy ngại ngùng vì áo croptop quá ngắn thì quần cạp cao là một ý tưởng tuyệt vời để mix cùng.Với set đồ này bạn sẽ trở thành một cô gái vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Với set đồ này, các nàng sẽ biến hoá trở thành một cô gái vừa quyến rũ, cuốn hút, lại vừa tinh nghịch và đáng yêu. Và đây cũng được xem là cách phối đồ thông minh cho những cô nàng sở hữu vòng eo hơi to, giúp bạn trông thon gọn hơn.

Phối cùng quần ống rộng

Sơ mi crop top vừa mang nét chỉn chu của sơ mi, lại vừa có nét năng động trẻ trung của crop top. Chính vì lẽ đó dù bạn theo style cá tính hay nữ tính cũng có thể diện được item này.

Dáng áo ngắn kết hợp cùng quần ống rộng còn giúp người diện trông cao ráo, chân dài hơn đáng kể. Dù đi chơi hay đi học thì bạn cũng có thể diện được sơ mi croptop.

Phối làm áo khoác ngoài

Với set đồ này, bạn sẽ trở thành một cô nàng năng động, xì teen và vô cùng trẻ trung. Việc kết hợp chiếc áo sơ mi croptop bên ngoài tạo vẻ khỏe khoắn càng khiến bạn thêm nổi bật.

Bạn nên ưu tiên những chiếc áo thun đơn giản để giúp set đồ hòa hợp hơn nhé! Trong những ngày sáng lạnh chiều nóng thì set đồ này là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Chiếc áo sơ mi ngoài không chỉ giữ bạn đủ ấm mà chúng còn mang đến cho bạn phong cách độc đáo, năng động, trẻ trung.

Phối cùng chân váy

Áo crop top khi kết hợp cùng chân váy sẽ tạo nên bộ đồ bay bổng, nữ tính và rất gợi cảm. Muốn trông trẻ trung và ngọt ngào hết cỡ, chị em hãy kết hợp crop top với chân váy midi.

Bộ đôi áo crop top + chân váy dài thì trông nền nã, dịu dàng hơn một chút. Có một lưu ý nho nhỏ là ngay cả khi mix cùng áo dáng lửng, chị em cũng nên ưu tiên chân váy dài trên mắt cá chân để không tạo cảm giác tù túng, khiến tổng thể trông thấp đi hẳn. Thêm một mẹo nhỏ nữa chị em nên ghim, đó là nếu muốn hack dáng tối ưu với combo áo crop top + chân váy dài, chị em hãy kết hợp cùng sandal cao gót quai mảnh, để kéo chân dài miên man nhé!

Phối cùng quần short

Đây là sự phối hợp đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt với nhưng ai không được tự tin với vòng eo của mình thì có thể yên tâm bởi quần cạp cao sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm đó rồi.

Áo croptop mặc với quần cạp cao cũng giúp thân hình trở nên thon gọn hơn và “hack” chiều cao cho những cô nàng “nấm lùn”. Set đồ nay sẽ mang đến sự trẻ trung, năng động và thoải mái cho người mặc.

Ngoài ra, khi kết hợp áo croptop với short ngắn ôm sát body không quá cầu kỳ và phức tạm nhưng lại mang đến sự quyến rũ và cá tính riêng của bạn.

Phối cả set đồ

Bạn có thể chọn một set áo sơ mi croptop cùng chân váy cùng màu để diện vừa thanh lịch mà dễ phối. Sở dĩ mà set đồ này được rất nhiều các cô nàng ưa chuộng là bởi sự đơn giản, tiện lợi, phù hợp với nhiều lứa tuổi khắc nhau.