Bạn sẽ vô tình biến mình thành "thảm họa thời trang" nếu không biết những lưu ý này khi mặc quần jeans

Diện lên mình chiếc quần jeans quá dài rồi nhồi nhét vào ống giày thì 100% sẽ khiến cặp chân của các nàng trông ngắn hơn. Và nguồn cơn chính là do những nếp gấp xếp chồng lên nhau khi các càng cố ních vào chiếc quần jeans dài lượt thượt, tạo cảm giác nặng nề, kém thon gọn cho đôi chân. Lựa chọn ổn nhất chính là những chiếc quần jeans có độ dài đến mắt cá chân, diện lên phẳng phiu và gọn gàng, lại đặc biệt tạo hiệu ứng cho đôi chân thêm dài và thanh thoát.

Khi mua quần jeans, chúng ta thường phân vân giữa 2 kích cỡ rộng hơn hoặc chật hơn. Nhưng thực tế là nên mua những chiếc nhỏ hơn. Vải jeans sẽ bị giãn ra trong quá trình mặc nhưng quần jean có kích thước quá rộng thì trông rất luộm thuộm.

Quần quá mỏng và bó sát

Không những phơi bày một loạt nhược điểm về vóc dáng như vòng eo lớn, vòng 3 sồ sề hay cặp đùi to, chiếc quần jeans bó sát, mỏng nhẹ còn rất dễ in hằn những đường cong nhạy cảm. Chỉ một chút sơ sẩy, chúng sẽ đẩy bạn vào tình huống ăn mặc kém duyên.

Muốn diện quần jeans thật đẹp và lịch sự, bạn nên chọn loại có độ ôm vừa phải. Quần jeans ống đứng, ống suông hay ống loe nhẹ nhàng cũng là gợi ý giúp bạn giấu đi nhược điểm về vóc dáng một cách vô cùng hiệu quả.

Quần cạp thấp đến hông

Thời của quần jeans cạp trễ đã qua từ rất lâu rồi. Kiểu quần này còn khiến phần chân trông có vẻ ngắn hơn. Có lẽ chỉ những nàng người mẫu chân dài mới có đủ sức để cân được dáng quần này thôi. Do đó, dù có đại hạ giá sâu đến mấy thì bạn cũng đừng mua quần jeans cạp trễ.

Chọn quần không phù hợp khi mang boots

Diện quần jeans với boots, bạn cũng nên lưu ý chọn những loại quần jeans có dáng ôm, bó sát vào bắp chân. Những mẫu quần rộng có thể tạo ra những nếp gấp không hợp lý trên đầu gối, tạo cảm giác nặng nề.