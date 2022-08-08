Học 4 mẹo "nhận diện" được củ gừng đạt chuẩn khi đi chợ

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình, cũng là một bài thuốc dân gian giúp chữa được vô số bệnh. Chị em đã biết cách để lựa chọn được gừng ngon, thơm nồng chưa?

Chọn theo mùi hương của gừng

Với những củ gừng tươi ngon đạt chuẩn, khi dùng tay cạo nhẹ lớp vỏ thì bạn sẽ ngửi thấy được mùi thơm nồng, ấm nóng rất đặc trưng, còn nếu cạo ra chỉ thấy mùi thơm cay nhẹ thì đấy là củ gừng ít cay, kém ngon hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tránh mua những củ gừng có mùi lạ vì nó có thể đã bị hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Củ gừng càng xấu, càng nên mua

Chị em tuyệt đối không nên mua những củ gừng có phần vỏ quá sạch, quá mịn và có màu trắng. Nhìn qua thì rõ là thích mắt nhưng những củ gừng có "giao diện" sạch đẹp như vậy thường dễ bị ngâm trong hóa chất, có hại cho sức khỏe.

Cứ những củ gừng có lớp vỏ còn bám đất, sần sần 1 chút mà chọn nha!

Kiểm tra thịt gừng

Để kiểm tra xem gừng tốt hay không thì nên bẻ củ gừng kiểm tra vân trong thịt gừng.

- Củ gừng sống đủ dinh dưỡng trong thì các vòng tròn trong lõi khá tròn, thịt săn chắc là có giá trị dinh dưỡng cao.

- Thịt gừng phần xơ bên trong ѕầп ѕùi, vàng xỉn là gừng sắp hỏng do để quá lâu, ít dinh dưỡng.

- Nếu thấy củ gừng có các nếp gấp rõ ràng ở vỏ thì nên chọn, bởi gừng được chăm sóc tốt và phát triển tốt mới có. Nếu trong các nếp gấp đó có nhiều bùn, cát là gừng tươi. Chọn được củ căng mọng thì tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn theo kích thước củ gừng

Để chọn được những củ gừng tươi ngon, bạn nên hạn chế mua những củ gừng to, vỏ bóng, sạch sẽ và nhẵn nhụi mà ngược lại nên mua những củ gừng nhỏ, vỏ sần sùi nhưng cầm chắc tay vì đó chính là những củ còn tươi, thơm nhiều và cay chuẩn.

Cách nấu bún xương bò thơm ngon nóng hổi, bổ dưỡng tại nhà! Bún xương bò thơm ngon hấp dẫn với nước dùng đậm đà đặc biệt, húp một miếng nước dùng thôi là thanh tỉnh cả người nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-4-meo-nhan-dien-duoc-cu-gung-dat-chuan-khi-di-cho-486897.html