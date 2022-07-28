Mẹo "chữa cháy" nhanh chóng cho xoong nồi bị cháy đen

Mẹo vặt trong bếp 28/07/2022 16:22

Khi gặp phải những trường hợp nồi xoong bị cháy, chị em kham khảo những cách làm sạch đơn giản này nhé!

Muối

Mẹo 'chữa cháy' nhanh chóng cho xoong nồi bị cháy đen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để làm sạch xoong nồi bằng muối bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Cách 1: Bạn rắc muối lên vùng muốn làm sạch, phun một ít giấm lên, chờ 30 phút rồi dùng khăn lau sạch.

- Cách 2: Đổ ngập nước trong xoong nồi hoặc đến phần bị cháy, đun sôi và cho 2-3 muỗng muối vào, hòa tan. Sau đó bạn để nguyên nước muối trong xoong nồi trong khoảng 1 giờ rồi rửa lại với xà phòng. Nếu vết bẩn vẫn chưa hết thì lặp lại quy trình 1 lần nữa.

- Cách 3: Bạn đặt xoong nồi cần làm sạch lên bếp, cho một muỗng dầu dừa vào. Khi dầu đã tan thì cho nhiều muối vào, đảo đều và dùng khăn sạch để lau vết bẩn theo vòng tròn. Với cách này vết bẩn sẽ được lấy đi sạch sẽ.

Sử dụng chanh

Sử dụng 2 quả chanh, cắt thành từng lát mỏng sau đó xếp lên đáy nồi bị cháy. Cho thêm ít nước vào nồi rồi đun sôi. Khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ và sử dụng thìa đè lên các miếng chanh và chà lên đáy nồi cho đến khi thấy các vết cháy bị bong ra. Nhưng các bạn lưu ý phải làm thật cẩn thẩn để tránh bị bỏng nhé. Sau khi chà xong, tắt bếp và rửa lại nồi như bình thường. Nếu nồi vẫn chưa sạch hẳn bạn có thể đổ nước vào nồi ngâm thêm qua đêm rồi mới rửa lại. Chắc chắn lúc đó chiếc nồi của bạn sẽ sạch bong như mới. Đây là cách làm sạch xoong nồi bị cháy đen rất hiệu quả nhưng đòi hỏi các bạn nên làm từ từ và khéo léo.

Sử dụng nước sốt cà chua

Khi xoong, nồi bị cặn cháy bám vào bạn có thể rải đều nước sốt cà chua lên bề mặt những nơi bị cháy, để trong vòng 30 phút rồi có thể dùng miếng rửa chén chà sạch lớp bám bẩn.

Sử dụng vỏ táo

Cách làm sạch xoong nồi bị cháy đen bằng vỏ táo hiện nay còn rất nhiều chị em phụ nữ chưa biết để áp dụng. Thường thì bạn chỉ cần bỏ vỏ táo vào nồi sau đó đun sôi, việc chà nồi và đánh bay vết cháy đen sẽ trở nên rất dễ dàng. Từ bây giờ các bạn hãy giữ lại vỏ táo để chữa cháy cho nhưng chiếc nồi bị cháy của nhà mình nhé!

Mẹo 'chữa cháy' nhanh chóng cho xoong nồi bị cháy đen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp khoai tây và muối

Khi khoai tây kết hợp với muối sẽ tạo nên hợp chất có khả năng mài mòn và làm sạch các lớp cháy khét nhanh chóng. Bạn dùng một củ khoai tây, cho muối lên bề mặt nồi rồi dùng khoai tây chà lên. Chà đủ lực để các vết cháy bị mài mòn và bề mặt sạch sáng trở lại.

Mẹo 'chữa cháy' nhanh chóng cho xoong nồi bị cháy đen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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