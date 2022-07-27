Tưởng là thứ bỏ đi nhưng không ngờ vỏ chanh lại có những công dụng này

Mẹo vặt trong bếp 27/07/2022 16:14

Loại nguyên liệu luôn luôn bị vứt đi do ai cũng nghĩ rằng nó vô dụng. Nhưng nếu muốn căn bếp của mình sạch sẽ và thơm tho thì không nên nhé.

Làm sạch thớt

Chanh có chứa axit có tác dụng khử trùng, diệt vi khuẩn trên thớt. Để làm sạch thớt, bạn chỉ cần rửa thớt với nước, rắc một ít muối lên mặt thớt rồi dùng miếng vỏ chanh chà lên trên. Chà đi chà lại nhiều lần để các vết bẩn được làm sạch.

Sau đó, bạn chỉ cần rửa thớt với nước sạch và để ở nơi khô thoáng là được.

Tưởng là thứ bỏ đi nhưng không ngờ vỏ chanh lại có những công dụng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch lò vi sóng

Bạn thái lát vỏ chanh rồi cho vào bát nước, sau đó đưa vào ò nấu ở nhiệt độ cao khoảng 5 phút, mục đích là để nước sôi và ngưng tụ hơi nước lên thành lò, và cuối cùng lấy bát ra và lau sạch các vết bẩn bám trên thành và đỉnh lò, rất hiệu quả và đơn giản.

Tẩy sạch dầu mỡ, chất bẩn

Chanh là loại quả có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, làm đẹp cũng như các công việc nhà bếp. Nhưng bạn có biết rằng vỏ chanh cũng có những công dụng thần kỳ không kém.

Tưởng là thứ bỏ đi nhưng không ngờ vỏ chanh lại có những công dụng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dầu mỡ và các chất nhờn, bẩn nhà bếp cực kì khó làm sạch nếu không có các loại nước tẩy rửa nhưng nước tẩy rửa luôn chứa nhiều hóa chất rất độc hại và lại tốn không ít chi phí. Nhưng chỉ với vỏ của nửa quả chanh đã vắt nữa thì điều đó không còn đáng lo lắng nữa.

Bạn chỉ cần dùng nguyên liệu này, thêm một chút muối chà xát vào khu vực bếp có dầu mỡ và vết nhớt bẩn bám dính rồi lau lại bằng khăn sạch. Tuy nhiên, một số bề mặt bếp có thể nhạy cảm với axit mà bạn không nên sử dụng chanh như đá cảm thạch.

Làm sáng bình thủy tinh

Bình đựng cafe nếu làm bằng thủy tinh, bạn hãy cho muối, đá viên và vỏ chanh vào bình rỗng, lắc tròn cho những thứ trong bình cuộn lên khoảng 1-2 phút, sau đó đổ ra và súc sạch, sau đó xem kết quả và bất ngờ.

Đuổi kiến

Kiến thường xuyên xuất hiện trong căn bếp và gây ra một số vấn đề khó chịu. Để đuổi chúng, bạn có thể sử dụng chanh. Kiến rất sợ axit trong chanh. Chúng sẽ tránh xa những nơi có sự xuất hiện của thứ này.

Bạn chỉ cần đặt vỏ chanh hoặc vắt chanh lên ngưỡng cửa, những nơi kiến hay các loài côn trùng khác thường xâm nhập để ngăn cản chúng vào nhà.

Nem rán - làm sao để nem không chảy nước hay rách lá?

Nem rán - làm sao để nem không chảy nước hay rách lá?

Nem rán là món ăn phổ biến, quen thuộc. Trong quá trình làm nhân nem nhớ kỹ 1 bước, đảm bảo nem không chảy nước, rách lá, để nguội vẫn giòn tan.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt vỏ chanh công dụng của vỏ chanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 26 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?