Tưởng là thứ bỏ đi nhưng không ngờ vỏ chanh lại có những công dụng này

Chanh có chứa axit có tác dụng khử trùng, diệt vi khuẩn trên thớt. Để làm sạch thớt, bạn chỉ cần rửa thớt với nước, rắc một ít muối lên mặt thớt rồi dùng miếng vỏ chanh chà lên trên. Chà đi chà lại nhiều lần để các vết bẩn được làm sạch.

Bạn thái lát vỏ chanh rồi cho vào bát nước, sau đó đưa vào ò nấu ở nhiệt độ cao khoảng 5 phút, mục đích là để nước sôi và ngưng tụ hơi nước lên thành lò, và cuối cùng lấy bát ra và lau sạch các vết bẩn bám trên thành và đỉnh lò, rất hiệu quả và đơn giản.

Tẩy sạch dầu mỡ, chất bẩn

Chanh là loại quả có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, làm đẹp cũng như các công việc nhà bếp. Nhưng bạn có biết rằng vỏ chanh cũng có những công dụng thần kỳ không kém.

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Dầu mỡ và các chất nhờn, bẩn nhà bếp cực kì khó làm sạch nếu không có các loại nước tẩy rửa nhưng nước tẩy rửa luôn chứa nhiều hóa chất rất độc hại và lại tốn không ít chi phí. Nhưng chỉ với vỏ của nửa quả chanh đã vắt nữa thì điều đó không còn đáng lo lắng nữa.

Bạn chỉ cần dùng nguyên liệu này, thêm một chút muối chà xát vào khu vực bếp có dầu mỡ và vết nhớt bẩn bám dính rồi lau lại bằng khăn sạch. Tuy nhiên, một số bề mặt bếp có thể nhạy cảm với axit mà bạn không nên sử dụng chanh như đá cảm thạch.

Làm sáng bình thủy tinh

Bình đựng cafe nếu làm bằng thủy tinh, bạn hãy cho muối, đá viên và vỏ chanh vào bình rỗng, lắc tròn cho những thứ trong bình cuộn lên khoảng 1-2 phút, sau đó đổ ra và súc sạch, sau đó xem kết quả và bất ngờ.

Đuổi kiến

Kiến thường xuyên xuất hiện trong căn bếp và gây ra một số vấn đề khó chịu. Để đuổi chúng, bạn có thể sử dụng chanh. Kiến rất sợ axit trong chanh. Chúng sẽ tránh xa những nơi có sự xuất hiện của thứ này.

Bạn chỉ cần đặt vỏ chanh hoặc vắt chanh lên ngưỡng cửa, những nơi kiến hay các loài côn trùng khác thường xâm nhập để ngăn cản chúng vào nhà.