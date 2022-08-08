Các loại thực phẩm chống viêm có vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị tiềm ẩn ung thư vú. Có rất nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa chứng viêm mãn tính và một số tình trạng sức khỏe chính: tiểu đường, bệnh tim , Alzheimer và ung thư với các nhà nghiên cứu tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa chứng viêm mãn tính và tăng nguy cơ ung thư vú.

Trong khi điều trị ung thư vú như phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, điều quan trọng hơn là phụ nữ phải tìm cách giữ cho cơ thể của mình khỏe mạnh nhất có thể. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là bổ sung dinh dưỡng hợp lý thông qua chế độ ăn uống thực phẩm chống viêm.

Khi tìm cách ngăn chặn tình trạng viêm mãn tính, nghiên cứu nhất quán chỉ ra bốn yếu tố chính trong lối sống: tập thể dục, giảm căng thẳng, quản lý cân nặng và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Khi nói đến dinh dưỡng và tình trạng viêm, điều này có nghĩa là bạn hãy bao gồm thực phẩm chống viêm và loại trừ thực phẩm gây viêm.

Ngược lại, một chế độ ăn uống chống viêm có thể có lợi ích phòng ngừa đối với từng loại bệnh này. Đối với những người đã được chẩn đoán và đang điều trị, điều quan trọng hơn là giảm viêm mãn tính thông qua chế độ ăn uống của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một chế độ ăn uống chống viêm dài hạn, được thực hiện sau khi chẩn đoán, có thể giúp cải thiện khả năng sống sót ở những phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

5 Thực phẩm chống viêm cần bao gồm trong quá trình điều trị

Trong quá trình điều trị, điều quan trọng là phải nhìn vào chế độ ăn uống tổng thể mà bạn tiêu thụ thay vì tập trung vào các loại thực phẩm riêng lẻ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng bằng cách thường xuyên tập trung vào các mô hình ăn uống lành mạnh, chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp bạn có thể giảm viêm. Ngoài ra, lựa chọn thực phẩm chống viêm trong quá trình điều trị có thể giúp giảm một số triệu chứng thường liên quan đến xạ trị và hóa trị. Mệt mỏi, đau cơ thể, các vấn đề về ruột, lo lắng, trầm cảm, thói quen ngủ kém và tăng hoặc giảm cân không chủ ý chỉ là một số triệu chứng mà việc tuân theo kế hoạch thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm bớt hoặc giảm bớt.

1. Quả mọng

Trái cây là "kẹo của tự nhiên". Trong khi đường tinh luyện gây viêm và nên tránh trong quá trình điều trị, trái cây có tác dụng chống viêm. Nó giúp cung cấp nhiều năng lượng cần thiết bằng cách tăng cường lượng đường tự nhiên và bạn không gặp phải tình trạng giảm đường của một sản phẩm đường tinh luyện vì trái cây có chứa chất xơ, làm chậm quá trình trao đổi chất và ổn định lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong số tất cả các loại trái cây, quả mọng là "ngôi sao" để giảm viêm cho những người đang điều trị. Quả việt quất, dâu tây, mâm xôi có nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra, anthocyanins tạo ra màu sắc đẹp của quả mọng cũng là một chất phytochemical mạnh có thể cung cấp các đặc tính chống viêm.

2. Rau họ cải

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Có một lý do khiến mẹ bạn luôn được yêu cầu bạn ăn rau xanh. Rau cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để chống lại chứng viêm và duy trì chức năng cơ thể thích hợp. Chứa nhiều vitamin và khoáng chất, rau cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời.

Bắp cải, súp lơ trắng, bông cải xanh, cải Brussels, cải xoăn, rau arugula, rau cải xanh và thậm chí là mù tạt chỉ là một vài trong số các loại trong nhóm thực vật được gọi là rau họ cải. Những loại rau này dễ nhận biết nhờ mùi đặc trưng và đôi khi có vị đắng và thường được quảng cáo là có đặc tính chống ung thư. Những loại rau giàu chất dinh dưỡng này chứa carotenoid, một loại chất chống oxy hóa, cũng như vitamin C, E và K, folate, khoáng chất và chất xơ.

3. Các loại đậu

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Một thực phẩm chủ yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải, các loại đậu là một loại rau bao gồm đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng. Các loại đậu cung cấp một số lượng chất xơ cao nhất so với bất kỳ loại thực phẩm nào và cũng là nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời.

Chất xơ là chìa khóa để giảm viêm, việc tiêu thụ các loại đậu đã được chứng minh là có tác động đến chức năng miễn dịch của cơ thể. Chế độ ăn giàu chất xơ thậm chí còn được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư vú.

4. Các loại thảo mộc và gia vị

Thường bị bỏ qua như một nguồn dinh dưỡng, các loại thảo mộc và gia vị cung cấp các đặc tính chống viêm tuyệt vời. Ngoài việc ăn nhiều loại rau và trái cây, điều quan trọng là bạn cần kết hợp các loại thảo mộc và gia vị như nghệ, tỏi, gừng và quế để giúp giảm viêm.

Củ nghệ là một nguồn chính của curcumin, một vi chất dinh dưỡng từ lâu đã được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Khi thêm nghệ vào công thức nấu ăn, hãy thêm một chút hạt tiêu đen để tăng cường hấp thụ chất curcumin.

Gừng là một loại củ có thể làm giảm viêm và đau nên cực kỳ hữu ích đối với những người đang điều trị. Các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng tiêu thụ gừng giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn và nôn mửa mà nhiều bệnh nhân gặp phải khi hóa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Quế là một loại gia vị đã được sử dụng phổ biến từ năm 2800 trước công nguyên. Nó đang được nghiên cứu về tiềm năng trong điều trị ung thư và đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Tỏi không chỉ là một cách ngon để tăng thêm hương vị cho món ăn của bạn. Nó cũng là một nguồn giàu selen, và các hợp chất chứa lưu huỳnh của nó đang được nghiên cứu về tác dụng có thể có đối với chất gây ung thư.

5. Cá

Ảnh minh họa: Internet

Protein cần thiết cho sự hình thành, duy trì và sửa chữa các mô của cơ thể. Đảm bảo rằng bạn có đủ lượng protein trong chế độ ăn uống hàng ngày là đặc biệt quan trọng trong quá trình điều trị để duy trì khối lượng cơ bắp.

Ngoài việc là một nguồn protein nạc tuyệt vời, cá béo cũng chứa nhiều axit béo omega-3, rất cần thiết để giảm viêm. Các loại cá béo như cá hồi, cá hồi, cá ngừ albacore, cá trích Đại Tây Dương, cá thu Đại Tây Dương, cá cơm, cá mòi và thậm chí cả trai sẽ cung cấp một nguồn omega-3 và protein nạc tuyệt vời.

Theo Eatingwell