Phương pháp tẩy vết dầu mỡ trên quần áo, hiệu quả chỉ trong chớp mắt

Mẹo vặt trong bếp 05/08/2022 08:18

Dầu mỡ là một trong những vết bám cứng đầu khó làm sạch, nỗi ám ảnh này sẽ không còn nữa nếu chị em biết được những cách dọn sạch này.

Sử dụng Baking Soda để loại bỏ vết dầu

Phương pháp tẩy vết dầu mỡ trên quần áo, hiệu quả chỉ trong chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia giặt là Patric Richardson, đồng thời là chủ cửa hàng Mona Williams có trụ sở tại tiểu bang Minneapolis của Mỹ cho biết, baking soda (muối nở) loại bỏ vết dầu ra khỏi vải bằng cách hòa tan và đẩy vết bẩn ra ngoài.

Nếu bạn không thể giặt một thứ gì đó, chẳng hạn như áo khoác nặng hoặc một món đồ nội thất, Richardson khuyên bạn nên sử dụng baking soda như một biện pháp đầu tiên trước khi xử lý mọi loại vết bẩn.

Đây là cách thực hiện:

- Loại bỏ dầu thừa bằng khăn giấy hoặc vải.

- Rắc baking soda lên phần vải bị dính vết dầu và để trong 24 giờ.

- Sau một ngày trôi qua, hãy hút bụi hoặc phủi sạch muối nở.

- Xịt dung dịch giấm và nước lên khu vực bị ảnh hưởng.

- Chà lại bằng xà phòng và bàn chải, sau đó rửa sạch.

- Lặp lại quy trình nếu vết bẩn vẫn còn.

Phấn rôm trẻ em

Trong phấn rôm cho em bé có chứa các thành phần có thể hấp thụ dầu hiệu quả, vì vậy, khi quần áo bị dính dầu mỡ, bạn nên dùng phấn rôm rắc ngay lên vết bẩn để các hạt phấn hấp thụ chúng.

Sau đó, bạn hãy đem ngâm quần áo cùng phấn rôm khoảng 15 phút rồi dùng bàn chải đánh nhẹ lên bề mặt vết bẩn sẽ thấy chúng biến mất dần. Nếu vết dầu mỡ vẫn còn hiển thị mờ nhạt, cho quần áo vào máy giặt với nước lạnh.

Phương pháp tẩy vết dầu mỡ trên quần áo, hiệu quả chỉ trong chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gel dưỡng ẩm lô hội

- Ngâm áo trong nước lạnh từ 20-30 phút.

- Xịt gel lên chỗ bám bẩn, vò một lát rồi xả nước.

- Sau đó hong khô áo.

Nước súc miệng

Phương pháp tẩy vết dầu mỡ trên quần áo, hiệu quả chỉ trong chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài tác dụng vệ sinh răng miệng thì nước súc miệng còn có tác dụng tẩy dầu mỡ trên quần áo khá tốt. Nếu chẳng may quần áo bạn dính dầu mỡ khó làm sạch thì bạn có thể thực hiện như sau:

Đổ một lượng nước súc miệng vừa phải lên vết dầu mỡ, sau đó bạn đợi tầm 1 phút cho các hoạt chất hoạt động. Dùng bàn chải mềm, chà xát nhẹ nhàng lên bề mặt vết bẩn sau đó vò nhẹ với nước thường. Giặt lại quần áo với xà phòng như bình thường.

Phương pháp làm sạch lông trên da heo chỉ trong "vài nốt nhạc"

Phương pháp làm sạch lông trên da heo chỉ trong "vài nốt nhạc"

Làm sạch lông bám trên bì lợn không còn khó khăn khi chị em áp dụng những cách này, việc sơ chế bì heo dễ như trở bàn tay

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt quần áo bẩn làm sạch vết dầu mỡ

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 55 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?