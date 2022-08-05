Phương pháp tẩy vết dầu mỡ trên quần áo, hiệu quả chỉ trong chớp mắt

Chuyên gia giặt là Patric Richardson, đồng thời là chủ cửa hàng Mona Williams có trụ sở tại tiểu bang Minneapolis của Mỹ cho biết, baking soda (muối nở) loại bỏ vết dầu ra khỏi vải bằng cách hòa tan và đẩy vết bẩn ra ngoài.

Nếu bạn không thể giặt một thứ gì đó, chẳng hạn như áo khoác nặng hoặc một món đồ nội thất, Richardson khuyên bạn nên sử dụng baking soda như một biện pháp đầu tiên trước khi xử lý mọi loại vết bẩn.

- Loại bỏ dầu thừa bằng khăn giấy hoặc vải.

- Rắc baking soda lên phần vải bị dính vết dầu và để trong 24 giờ.

- Sau một ngày trôi qua, hãy hút bụi hoặc phủi sạch muối nở.

- Xịt dung dịch giấm và nước lên khu vực bị ảnh hưởng.

- Chà lại bằng xà phòng và bàn chải, sau đó rửa sạch.

- Lặp lại quy trình nếu vết bẩn vẫn còn.

Phấn rôm trẻ em

Trong phấn rôm cho em bé có chứa các thành phần có thể hấp thụ dầu hiệu quả, vì vậy, khi quần áo bị dính dầu mỡ, bạn nên dùng phấn rôm rắc ngay lên vết bẩn để các hạt phấn hấp thụ chúng.

Sau đó, bạn hãy đem ngâm quần áo cùng phấn rôm khoảng 15 phút rồi dùng bàn chải đánh nhẹ lên bề mặt vết bẩn sẽ thấy chúng biến mất dần. Nếu vết dầu mỡ vẫn còn hiển thị mờ nhạt, cho quần áo vào máy giặt với nước lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Gel dưỡng ẩm lô hội

- Ngâm áo trong nước lạnh từ 20-30 phút.

- Xịt gel lên chỗ bám bẩn, vò một lát rồi xả nước.

- Sau đó hong khô áo.

Nước súc miệng

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng vệ sinh răng miệng thì nước súc miệng còn có tác dụng tẩy dầu mỡ trên quần áo khá tốt. Nếu chẳng may quần áo bạn dính dầu mỡ khó làm sạch thì bạn có thể thực hiện như sau:

Đổ một lượng nước súc miệng vừa phải lên vết dầu mỡ, sau đó bạn đợi tầm 1 phút cho các hoạt chất hoạt động. Dùng bàn chải mềm, chà xát nhẹ nhàng lên bề mặt vết bẩn sau đó vò nhẹ với nước thường. Giặt lại quần áo với xà phòng như bình thường.