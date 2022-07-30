Phương pháp làm sạch lông trên da heo chỉ trong "vài nốt nhạc"

Mẹo vặt trong bếp 30/07/2022 05:14

Làm sạch lông bám trên bì lợn không còn khó khăn khi chị em áp dụng những cách này, việc sơ chế bì heo dễ như trở bàn tay

Áp chảo

Làm nóng chảo ở mức tối đa, sau đó đặt phần da heo đang có nhiều lông vào, để một lúc đến khi thấy mùi khét thì lấy ra, sử dụng một con dao bình thường gọt bỏ hết phần cháy xém. Cách này khiến da được lột sạch sẽ hoàn toàn.

Phương pháp làm sạch lông trên da heo chỉ trong 'vài nốt nhạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước sôi

Đây cũng là một cách hiệu quả mà nhiều bà nội trợ sử dụng khi muốn làm sạch bì lợn.

Trước tiên bạn đun một nồi nước sôi sau đó tắt bếp rồi cho phần bì lợn vào nồi và ngâm khoảng 15 phút. Sau đó vớt bì lợn ra và dùng dao cạo lông để làm sạch.

Bì lợn đã trần qua nước nóng nên lỗ chân lông sẽ mở rộng khiến cho việc cạo lông nhanh gọn hơn.

Phương pháp làm sạch lông trên da heo chỉ trong 'vài nốt nhạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng baking soda

Đun sôi một ít nước trong nồi cho xíu baking soda vào dùng đũa khuấy đều để baking soda tan. Lúc này, cho phần bì lợn chìm xuống phẩn nước, đun khoảng 5 phút, khi hết thời gian thì nhanh chóng cho thịt. Dùng dao sắc cạo sạch phần lông lợn vì lông đã mềm hơn, việc cạo rất dễ dàng.

Ngoài ra, có cách truyền thống là chỉ dùng dao cạo. Phương pháp này thường được sử dụng khi muốn loại bỏ phần lông còn sót lại trên da đầu, hoặc những phần da sâu bên trong như lỗ tai heo.

Đối với phần da khó, nhiều người thường sử dụng nhíp, mặc dù có thể dễ dàng làm sạch nhưng nó khá tốn thời gian.

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