Điều tra khẩn cấp vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu tại TP Thủ Đức

Xã hội 06/08/2022 16:11

Thông tin vào ngày 6/8, sau khi uống rượu chung, 8 sinh viên đã gặp tình trạng ngộ độc rượu, trong đó 2 em tử vong.

Theo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 5-8, đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 3 sinh viên ngụ tại TP Thủ Đức, nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol. Trong số này, một bệnh nhân bị hôn mê sâu và tử vong sau 30 phút nhập viện, 2 bệnh nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Điều tra khẩn cấp vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu tại TP Thủ Đức - Ảnh 1
Các sinh viên đã gặp tình trạng ngộ độc sau khi uống rượu. Ảnh: PLO

Theo người nhà các bệnh nhân, 8 sinh viên uống một loại rượu không rõ nguồn gốc ở một quán tại phường Phước Long B, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn ói.

Một người sau đó tử vong tại phòng trọ, 7 người còn lại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Điều tra khẩn cấp vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu tại TP Thủ Đức - Ảnh 2
Các bệnh nhân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện, tiên lượng xấu. Ảnh: Tuổi trẻ

Nguồn tin PLO xác nhận, đến trưa cùng ngày Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lấy lời khai nhân chứng, chủ quán và lấy mẫu rượu... để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, theo thông tin từ các bệnh viện, công an nắm được nguyên nhân của sự việc. Tuy nhiên, Công an TP Thủ Đức vẫn đang thu thập các chứng cứ để điều tra, làm rõ để có kết luận cuối cùng. Hiện người nhà bệnh nhân cũng vô cùng đau xót trước cái chết của con em mình.

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