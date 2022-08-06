Tiếp tục có một vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện vì không được đáp ứng yêu cầu

Xã hội 06/08/2022 15:56

Mới đây, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tiếp tục xảy ra một vụ hành hung bác sĩ nghiêm trọng. Theo đó, người nhà bệnh nhân đã cầm dao đâm thẳng vào hông bác sĩ.

Trước đó, một bác sĩ cũng từng bị tấn công, dọa giết khiến dư luận không khỏi hoảng sợ. Theo Vietnamnet, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vào sáng ngày 6/8, Khoa Cấp cứu lại xảy ra vụ hành hung bác sĩ.

Theo đó, một nữ bệnh nhân được điều trị trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, Sp02 61%, thở oxy mask 15l/phút. Bệnh nhân này muốn đi tiểu nhưng bác sĩ điều trị giải thích rằng tình trạng này không thể đưa đến nhà vệ sinh. Điều dưỡng đưa bô cho bệnh nhân để đi tại giường.

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Vụ việc hành hung bác sĩ gây bức xúc. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, một người đàn ông (người nhà của nữ bệnh nhân) nhất quyết không đồng ý, quát tháo và bỏ ra ngoài. Một lát sau, người đàn ông quay lại, cầm theo dao bấm, đâm vào hông bác sĩ điều trị.

Rất may, vị bác sĩ này phản ứng kịp nên không bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, công an đã đến bệnh viện làm việc với những người chứng kiến để làm rõ sự việc.

Cũng theo Dân Việt, trước đó, cũng tại bệnh viện này, ngày 27/7, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị dọa giết, bóp cổ bởi một người đàn ông đem con gái 10 tuổi đến điều trị hóc xương cá.

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Cơ quan công an làm việc với người hành hung bác sĩ. Ảnh: Báo giao thông

Người cha không đồng ý con mình phải chờ lâu (khoảng 30-60 phút) để nội soi gắp dị vật. Sau khi quát tháo, dọa giết, người này đã tấn công bác sĩ. Thời điểm đó, bác sĩ và đồng nghiệp đang cấp cứu, xử trí cho khoảng 20 bệnh nhân, nhiều trường hợp rất nghiêm trọng. Nguyên tắc cấp cứu theo mức độ ưu tiên giảm dần, trường hợp bệnh nhi 10 tuổi được xếp vào nhóm màu xanh (không phải cấp cứu khẩn).

Với hành động trên, người nhà bệnh nhân này vô tình cản trở hoạt động cấp cứu điều trị, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ và ca trực. Sau quá trình làm việc với cơ quan Công an, người này cũng mong muốn được bác sĩ, cộng đồng mạng lượng thứ.

Ngay sau khi được báo chí phản ánh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM xác minh và xử lý những vụ việc trên.

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