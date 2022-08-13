Đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ mất tích trên sông Đào: Người mẹ tử nạn đúng vào ngày giỗ con trai

Xã hội 13/08/2022 12:40

Vào trưa ngày 13/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 4 thi thể của các nạn nhân xấu số trong vụ mất tích trên sông Đào (Nam Định).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, UBND xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 người mất tích trên sông Đào vào chiều tối 11/8.

Cụ thể, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của các bé gái H.Y.V. (11 tuổi), T.N.D. (8 tuổi) và H.Y.N. (12 tuổi) trên sông Đào đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định và huyện Nam Trực. Đến khoảng 11h30 trưa ngày 13/8, thi thể nạn nhân cuối cùng là chị T.T.M. được tìm thấy cách khu vực gặp nạn khoảng 10km.

Đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ mất tích trên sông Đào: Người mẹ tử nạn đúng vào ngày giỗ con trai - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 người mất tích trên sông Đào - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 18 giờ ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị Mây cùng con gái là T.N.D và hai cháu là T.Y.V và T.Y.N (là con chị Trần Thị Mến, em gái chị Mây) ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong) chơi. Khi con và hai cháu xuống sông tắm ở gần bờ không may bị trượt chân chìm xuống nước, chị Mây đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả 4 người đều mất tích.

Lực lượng chức năng ngay lập tức cử người tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ngoài ra, gia đình cũng thuê đội thợ lặn cùng các thuyền viên, có sự tham gia hỗ trợ miễn phí của Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ mất tích trên sông Đào: Người mẹ tử nạn đúng vào ngày giỗ con trai - Ảnh 2
Người phụ nữ cùng 3 cháu nhỏ đuối nước trên sông Đào có hoàn cảnh éo le - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn. Chị M. có 2 con, đã li dị chồng, lâu nay sống cùng bố mẹ đẻ đã già. Năm 2018, người con trai lớn của chị M. không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Ngày giỗ con năm nay rơi vào ngày 11/8, cũng chính là ngày chị M. cùng con gái út và hai người cháu gặp nạn trên sông.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Nam Định đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 11 triệu đồng từ nguồn quỹ của Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Bảo vệ trẻ em thành phố ủng hộ gia đình các nạn nhân. Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ gia đình nạn nhân.

Thương tâm: Đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ trong vụ 4 người mất tích trên sông Đào ở Nam Định

Thương tâm: Đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ trong vụ 4 người mất tích trên sông Đào ở Nam Định

Liên quan đến vụ việc 1 người phụ nữ cùng 3 cháu nhỏ mất tích trên sông Đào (Nam Định), lực lượng chức năng hiện đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ xấu số.

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