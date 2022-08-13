Liên quan đến vụ việc 1 người phụ nữ cùng 3 cháu nhỏ mất tích trên sông Đào (Nam Định), lực lượng chức năng hiện đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ xấu số.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, liên quan đến vụ việc thương tâm 4 người mất tích xảy ra tại Nam Định, ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Nam Phong (TP.Nam Định, Nam Định) cho biết đến thời điểm này đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm thi thể cuối cùng là chị Trần Thị Mây (36 tuổi).

Đội tìm kiếm đang dốc sức tìm thi thể cuối cùng là chị Trần Thị Mây - Ảnh: Báo Thanh niên

Hai cháu bé được tìm thấy gồm cháu T.N.D (8 tuổi, con gái chị Mây) và cháu T.Y.V (11 tuổi, con gái chị Trần Thị Mến). Tất cả đều trú tại thôn Phụ Long, xã Nam Phong, TP.Nam Định. Thi thể cháu D. nổi lên tại nơi xảy ra tai nạn còn thi thể cháu V. trôi đến địa phận xã Nghĩa An (H.Nam Trực, Nam Định), gần cửa biển.

Đến thời điểm này, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 cháu bé. Được biết, hôm nay, gia đình sẽ làm lễ tang cho các cháu.

Ngoài ra, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lực lượng chính quyền và những người dân xung quanh tập trung quyên góp hỗ trợ gia đình có tiền chi trả các khoản phí và lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Các đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 18h ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị N.T.M. cùng con gái và hai cháu ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong, TP.Nam Định) chơi.

Lúc này, con gái và 2 cháu chị M. xuống sông tắm ở ngay gần bờ, không may bị trượt chân chìm xuống nước. Thấy vậy, chị M. lao xuống cứu nhưng cả 4 người đều mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức cử người tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ngoài ra, gia đình cũng thuê đội thợ lặn cùng các thuyền viên, có sự tham gia hỗ trợ miễn phí của Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Vụ 4 người mất tích, mẹ nhảy sông cứu con và cháu: Đã tìm thấy thi thể 1 bé gái Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm gia đình bị nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể cháu gái và vẫn đang tích cực truy tìm 3 nạn nhân còn lại.

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