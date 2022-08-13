Thương tâm: Đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ trong vụ 4 người mất tích trên sông Đào ở Nam Định

Xã hội 13/08/2022 10:39

Liên quan đến vụ việc 1 người phụ nữ cùng 3 cháu nhỏ mất tích trên sông Đào (Nam Định), lực lượng chức năng hiện đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ xấu số.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, liên quan đến vụ việc thương tâm 4 người mất tích xảy ra tại Nam Định, ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Nam Phong (TP.Nam Định, Nam Định) cho biết đến thời điểm này đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé.

 

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm thi thể cuối cùng là chị Trần Thị Mây (36 tuổi).

Thương tâm: Đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ trong vụ 4 người mất tích trên sông Đào ở Nam Định - Ảnh 1
Đội tìm kiếm đang dốc sức tìm thi thể cuối cùng là chị Trần Thị Mây - Ảnh: Báo Thanh niên

Hai cháu bé được tìm thấy gồm cháu T.N.D (8 tuổi, con gái chị Mây) và cháu T.Y.V (11 tuổi, con gái chị Trần Thị Mến). Tất cả đều trú tại thôn Phụ Long, xã Nam Phong, TP.Nam Định. Thi thể cháu D. nổi lên tại nơi xảy ra tai nạn còn thi thể cháu V. trôi đến địa phận xã Nghĩa An (H.Nam Trực, Nam Định), gần cửa biển.

Đến thời điểm này, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 cháu bé. Được biết, hôm nay, gia đình sẽ làm lễ tang cho các cháu.

Ngoài ra, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lực lượng chính quyền và những người dân xung quanh tập trung quyên góp hỗ trợ gia đình có tiền chi trả các khoản phí và lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Thương tâm: Đã tìm thấy thi thể của 3 cháu nhỏ trong vụ 4 người mất tích trên sông Đào ở Nam Định - Ảnh 2
Các đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 18h ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị N.T.M. cùng con gái và hai cháu ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong, TP.Nam Định) chơi.

Lúc này, con gái và 2 cháu chị M. xuống sông tắm ở ngay gần bờ, không may bị trượt chân chìm xuống nước. Thấy vậy, chị M. lao xuống cứu nhưng cả 4 người đều mất tích. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức cử người tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ngoài ra, gia đình cũng thuê đội thợ lặn cùng các thuyền viên, có sự tham gia hỗ trợ miễn phí của Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Vụ 4 người mất tích, mẹ nhảy sông cứu con và cháu: Đã tìm thấy thi thể 1 bé gái

Vụ 4 người mất tích, mẹ nhảy sông cứu con và cháu: Đã tìm thấy thi thể 1 bé gái

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm gia đình bị nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể cháu gái và vẫn đang tích cực truy tìm 3 nạn nhân còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ 4 người mất tích trên sông Đào 3 cháu nhỏ mất tích trên sông Đào đuối nước ở Nam Định

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?