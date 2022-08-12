Thương tâm: Thấy con gái và 2 cháu trượt chân ngã xuống sông, người phụ nữ lao xuống cứu, không may cả 4 người đều mất tích

Xã hội 12/08/2022 09:30

Nhận được thông tin, chính quyền, cơ quan chức năng xã Nam Phong, thành phố Nam Định đã tổ chức lực lượng tìm kiếm suốt đêm 11/8 song đến 7 giờ ngày 12/8 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tin tức/ TTXVN, sáng 12/8, lãnh đạo UBND xã Nam Phong, thành phố Nam Định (Nam Định) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước làm 4 người mất tích trên sông Đào.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị Mây cùng con gái và hai cháu (con nhà dì) ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong) chơi. Người con và hai cháu xuống sông tắm ở ngay gần bờ, không may bị trượt chân chìm xuống nước, chị Mây lao xuống cứu nhưng cả 4 người đều mất tích. Người dân địa phương cho hay, chị Mây khoảng 36 tuổi, con gái và các cháu sinh từ năm 2010 - 2014.
 
Nhận được thông tin, chính quyền, cơ quan chức năng xã Nam Phong, thành phố Nam Định đã tổ chức lực lượng tìm kiếm suốt đêm 11/8 song đến 7 giờ ngày 12/8 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.
 
Sáng 12/8, một tổ thợ lặn cùng 5 thuyền vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, tại khu vực thành phố Nam Định có mưa to, nước sông lên cao nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Phong, khu vực ven sông Đào trên địa bàn xã vào mùa hè có nhiều người dân trong xã và các địa phương lân cận xuống sông tắm. Để cảnh báo, phòng ngừa tai nạn dọc tuyến sông Đào, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm sông nhưng vẫn có người chủ quan, bất chấp nguy hiểm.

Thương tâm: Thấy con gái và 2 cháu trượt chân ngã xuống sông, người phụ nữ lao xuống cứu, không may cả 4 người đều mất tích - Ảnh 1
Hiện trường vụ 2 cháu nhỏ đuối nước ở Vĩnh Long - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, tại Vĩnh Long cũng xảy ra một vụ 2 chị em đuối nước thương tâm, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, Công an xã Long Mỹ nhận tin báo tại khu vực cầu bến cặp mé sông trước nhà người dân ở ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, xảy ra vụ đuối nước.

Có mặt tại hiện trường, phát hiện trên bờ có đôi dép, một cán bộ công an xã xuống sông lặn tìm thì phát hiện thi thể 2 em V.N.T.L (11 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và N.T.G.B (6 tuổi, em cùng mẹ khác cha với L., ngụ ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, H. Mang Thít).

Chính quyền địa phương cho biết, nơi xảy ra vụ đuối nước cách nhà nạn nhân khoảng vài trăm mét. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh sự việc và báo cáo cấp trên để có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân. Được biết, do nghỉ hè, bé gái 11 tuổi ở Đồng Nai về Vĩnh Long chơi, sau đó cùng em trai 6 tuổi ra mé sông gần nhà chơi rồi bị đuối nước tử vong.

Không ai trông chừng tự mở chốt cửa ra ao chơi, 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Không ai trông chừng tự mở chốt cửa ra ao chơi, 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Chiều 5/8, ông bà đi chăn thả trâu trên đồi thì chốt cửa để các cháu tự chơi trong nhà. Thế nhưng các cháu đã tự mở được cửa rồi rủ nhau ra bờ ao gần đó chơi thì bị ngã xuống

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