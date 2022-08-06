Chiều 5/8, ông bà đi chăn thả trâu trên đồi thì chốt cửa để các cháu tự chơi trong nhà. Thế nhưng các cháu đã tự mở được cửa rồi rủ nhau ra bờ ao gần đó chơi thì bị ngã xuống

Theo thông tin từ báo Lao động, tối 5/8, ông Đinh Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Theo ông Xuân, sự việc diễn ra vào khoảng 14h cùng ngày tại xóm Hào Tân, xã Tú Lý. Nạn nhân là 2 cháu Đ.T.H sinh năm 2017 và Đ.T.H sinh năm 2019, là 2 anh em ruột trong một gia đình.

Hiện trường nơi 2 anh em bị đuối nước - Ảnh: báo Công Lý

Trao đổi với báo Công Lý, UBND xã Tú Lý (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) cho biết thêm, bố mẹ đi làm xa, các cháu đang ở với ông bà.

Chiều 5/8, ông bà đi chăn thả trâu trên đồi thì chốt cửa để các cháu tự chơi trong nhà. Thế nhưng các cháu đã tự mở được cửa rồi rủ nhau ra bờ ao gần đó chơi thì bị ngã xuống. Thời điểm này không ai phát hiện ra để cứu giúp. Ông bà các cháu về thì đã quá muộn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đây là tai nạn ngoài ý muốn nên thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Các cơ quan đoàn thể huyện Đà Bắc cùng chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn. Xã Tú Lý sẽ thông báo rộng rãi cho người dân nâng cao cảnh giác, ý thức đề phòng khi nhà có trẻ nhỏ, gần ao hồ phải có người trông coi thường xuyên, tránh tai nạn đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ai-trong-chung-tu-mo-chot-cua-ra-ao-choi-2-anh-em-ruot-duoi-nuoc-thuong-tam-489067.html