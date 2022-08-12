Thấy con gái và hai cháu nhỏ bị đuối nước, chị Mây đã vội lao xuống sông cứu nhưng không những không cứu được mà còn chìm theo, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 người.

Theo thông tin từ Zing News ngày 12/8, đại diện Công an xã Nam Phong (TP Nam Định) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé bị chết đuối ở sông Đào và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân khác.

Hiện trường nơi xảy ra vụ mất tích - Ảnh: Zing News

Khoảng 18h ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị Mây (36 tuổi) cùng con gái và hai cháu ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong, TP Nam Định) để chơi. Lúc này, 3 cháu nhỏ xuống sông tắm ở ngay gần bờ thì không may bị trượt chân xuống vùng nước sâu.

Thấy vậy, chị Mây lao xuống cứu con và hai cháu nhỏ nhưng không may cả bốn người đều mất tích.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Nam Phong, TP Nam Định huy động nhiều lực lực gồm công an, dân quân cùng người dân tổ chức tìm kiếm.



Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tuy nhiên, đến sáng nay 12/8, dù đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Anh Nhâm Văn Quang, Đội trưởng đội cứu hộ 116 trên sông Đào cho biết đến khoảng 11 trưa nay, bốn nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại lực lượng tìm kiếm có một đội thợ lặn tám người, cùng nhiều lực lượng chức năng, người dân thuyền chài trên sông Đào vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.Theo anh Quang, do thời tiết tại khu vực TP Nam Định có mưa lớn, nước dâng cao nên rất khó khăn...

Hà Nội: Thông tin MỚI vụ cô gái bị đâm tử vong trên phố Hàng Bài Liên quan đến vụ cô gái bị đâm tử vong trên phố Hàng Bài, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi can chính của vụ án là người đã có gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-dinh-no-luc-tim-kiem-3-chau-nho-va-1-nguoi-phu-nu-mat-tich-tren-song-dao-491078.html