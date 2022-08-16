Theo Báo Vietnamnet, đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại tình huống nguy hiểm khi tài xế điều khiển xe đi qua cầu Cửa Hội (nối Nghệ An - Hà Tĩnh) ngày 14/8/2022 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao một tình huống nguy hiểm xảy ra trên cầu Cửa Hội (nối Nghệ An - Hà Tĩnh).

Bất ngờ có một bé gái đu bám vào trụ dây văng của cầu bỗng nhiên tuột tay ngã nhào xuống đường đúng lúc chiếc ô tô đi tới.

Theo clip, xe ô tô có gắn camera hành trình di chuyển lên cầu vào buổi tối. Lúc này có nhiều người dân ngồi trên dải phân cách giữa cầu để hóng gió.

Bé gái đu trên cầu. Ảnh: Vietnamnet

Bỗng ngã nhào ngay trước mũi xe. ảnh: Vietnamnet

Thật may tài xế di chuyển chậm nên đã kịp thời đánh lái, tránh được một tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, tình huống này cũng khiến tài xế không khỏi "đứng tim".

Rất may tài xế đã đánh lái kịp thời. Ảnh: Vietnamnet

Clip hành trình do ô tô ghi lại

Theo Báo Đời sống và Pháp Luật, cũng trong đoạn clip lúc này có rất nhiều người dân đang ngồi hóng mát trên thành giữa cầu, bất chấp nguy hiểm từ phương tiện di chuyển qua lại.

Hình ảnh nhiều người dân tập trung trên cầu cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Vietnamnet

Đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra trên cầu Cửa Hội, bởi đã có nhiều tài xế điều khiển xe ô tô đi qua đây gặp tình huống nguy hiểm tương tự.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người xem tỏ ra bức xúc cho rằng, người lớn đã thiếu cẩn trọng khi đưa trẻ ra chơi ở những nơi nguy hiểm như trên cầu này.

Nhiều người tập trung trên cầu để chụp ảnh gây bức xúc. ảnh: Vietnamnet

Trước đó, xuất hiện đoạn clip tài xế điều khiển xe tải đúng làn đường phải thắng gấp khi thấy nhóm hơn 20 người lớn mặc đồng phục hồn nhiên đứng dàn hàng chụp ảnh trên cầu Cửa Hội.

Đoàn người mặc đồng phục đứng trên cầu chụp ảnh. Ảnh: Vietnamnet

Sau sự việc nhiều người kiến nghị bộ giao thông và nhà nước nên có biện pháp an toàn và nghiêm chỉnh những hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông như thế này.

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