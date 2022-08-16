Nghe tiếng kêu cứu, chạy sang can ngăn nhưng bất thành, mợ bị nam thanh niên chém tử vong tại chỗ

Xã hội 16/08/2022 14:08

Trịnh Thanh Bình ở Thanh Hóa nghi bị bệnh tâm thần đã bất ngờ vác dao truy sát, chém trọng thương chị gái và hạ sát mợ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trưa ngày 16/8 trên địa bàn xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người bị chém chết, một người bị thương nặng. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/8, Trịnh Thanh Bình (SN 1997; thôn Oanh Kiều, xã Thiệu Công) bất ngờ cầm dao truy sát, chém nhiều nhát vào tay và đầu chị gái Trịnh Mỹ L. (SN 1995).

Cùng thời điểm này, nghe tiếng kêu cứu của chị L., bà Nguyễn Thị Ngh. (SN 1965, là mợ của Bình) đã chạy sang can ngăn thì bị Bình cầm dao đuổi chém.

Nghe tiếng kêu cứu, chạy sang can ngăn nhưng bất thành, mợ bị nam thanh niên chém tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo VietNamNet 

Lúc này, bà Ngh. bỏ chạy sang nhà hàng xóm hòng thoát thân nhưng vẫn bị Bình đuổi theo chém tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Bình đã bị người dân, công an và dân quân địa phương bắt giữ, giao cho cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, chính quyền xã Thiệu Công cho biết Bình có biểu hiện của bệnh tâm thần, mới đi điều trị ở Hà Nội về được ít ngày thì xảy ra sự việc.

Ngay sau khi gây án, Bình đã bị người dân và công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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