Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ tử vong bất thường tại chung cư ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Trí ngày 15/8, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận này đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ một cô gái chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại tòa nhà DV 02, chung cư Rose Town, số 79 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo tại một căn hộ ở tòa chung cư trên có người tử vong bất thường.

Theo thông tin từ Zing News, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành xác minh, xác định nạn nhân là N.T.N.B. (sinh năm 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là người thuê căn hộ đã tử vong.

Tòa nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh : Zing News

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Căn cứ tài liệu chứng cứ tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (bạn trai nạn nhân) để làm rõ vụ việc.

Phúc có một tiền sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy . Phúc và B. đều đã lập gia đình, nhưng vẫn có quan hệ tình cảm như vợ chồng. Căn hộ trên do B. thuê từ ngày 4/8.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan Công an, Phúc trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện phê ma túy.

Cuộc sống không người nương tựa của cặp chị em mù lòa và mẹ 90 tuổi liêu xiêu tuổi già Chỉ trong 3 tháng, 2 người đàn ông trong gia đình đã qua đời, để lại mẹ già và 2 chị em gái mù lòa không có người chăm sóc và nương tựa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-co-gai-tu-vong-ben-canh-ban-trai-luc-luong-chuc-nang-phat-hien-nhieu-diem-bat-thuong-491981.html