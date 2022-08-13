Vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân: Xót xa trước nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân khi nỗ lực chữa cháy

Xã hội 13/08/2022 17:45

Liên quan đến vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân, người dân không khỏi phần xót xa trước hình ảnh nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet chiều ngày 13/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, hạ sĩ Trần Tiến Đạt (21 tuổi), chiến sĩ nghĩa vụ Đội Chữa cháy và cứu hộ Khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã bị bỏng khi nỗ lực chữa cháy.

Vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân: Xót xa trước nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân khi nỗ lực chữa cháy - Ảnh 1
Hịnh ảnh hạ sĩ Trần Tiến Đạt bị thương nặng khi cố hoàn thành nhiệm vụ được giao - Ảnh: Báo VietNamNet

Cụ thể, trong khi cháy tại Khu đô thị Pháp Vân, hạ sĩ Trần Tiến Đạt bất ngờ bị trượt ngã vào chất cháy có nhiệt độ cao khiến chiến sĩ Đạt bị bỏng tay và chân, đã được đưa vào Bệnh viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân: Xót xa trước nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân khi nỗ lực chữa cháy - Ảnh 2
Lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm hỏi hạ sĩ Trần Tiến Đạt trong bệnh viện - Ảnh: Báo VietNamNet

Nhận thông tin, ngay sau khi công tác chữa cháy kết thúc, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã đến bệnh viện thăm, động viên hạ sĩ Đạt.

Trước đó theo thông tin từ Zing News sáng ngày 13/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa chỉ số 18BT2 khu đô thị Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội). Theo đó, khoảng 6h, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại số nhà 18BT2, khu đô thị Pháp Vân (Hoàng Mai).

Trung tâm Chỉ huy Công an TP đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai và Đội Chữa cháy&CNCH khu vực 5 đến hiện trường dập lửa.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phụ, do chủ nhân quây tôn tại tầng 1 để chứa đồ nhựa, thùng hộp giấy. Các chất dễ cháy này đã nhanh chóng bắt lửa, bùng phát lớn tạo khói bao trùm toàn bộ toà nhà.

Vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân: Xót xa trước nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân khi nỗ lực chữa cháy - Ảnh 3
Hiện trường nơi vụ hỏa hoạn xảy ra - Ảnh: Zing News

Căn nhà cao 3 tầng và một tum, diện tích khoảng 90 m2/sàn, tầng 1 làm nơi để hàng, tầng 2 sử dụng làm văn phòng làm việc, tầng 3 làm nơi sinh hoạt. Diện tích cháy khoảng 300 m2, do tác động của nhiệt làm bong tróc phần trát tường của nhà dân đang xây dựng liền kề.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chiến sĩ Trần Tiến Đạt (sinh năm 2001) của Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, bị bỏng ở tay.

Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận, lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy. Hiện đám cháy đã được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục triển khai lực lượng phun nước làm mát và dập tàn lửa.

 

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