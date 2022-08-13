Một ngôi nhà 2 tầng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang bốc cháy, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập lửa để cứu 3 mẹ con ra ngoài.

Theo thông tin từ báo VietNamNet khoảng 9h30 ngày 13/8, ngọn lửa phát ra trong căn nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của ông Hùng tại khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lúc này, bà Đặng Thị Hà (vợ ông Hùng) và ông Hùng cùng hai con nhỏ đang ở bên trong. Lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà để tiến hành dập tắt hỏa hoạn - Ảnh: Báo VietNamNet Nhiều người phát hiện cháy đã tri hô và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, khói đen bốc cao, cùng lửa bùng mạnh khiến những nỗ lực ứng cứu đều bất thành. Cả khu phố náo loạn. Những người dân sống xung quanh sợ hãi, cúp cầu dao điện, rồi chạy nháo nhào ra ngoài.

Vẫn chưa thể giải cứu thành công 3 mẹ con ra ngoài - Ảnh: Báo VietNamNet Theo người dân, vợ chồng ông Hùng dựng nhà, sống ở đây được khoảng hai năm, buôn bán đồ gia dụng, nên bên trong có nhiều đồ nhựa. "Đám cháy bùng nhanh, lửa lan rộng rồi bao phủ nên họ không thể nào tiếp cận ”, một người dân nói. Cảnh sát PCCC huy động nhiều xe nước dụng, cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy tới hiện trường. Lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ kéo vòi rồng phun nước tứ phía. Tốp cảnh sát khác giương thang lên cao để tiếp cận và tiếp tục phun nước, tìm cách cứu người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong đến 13h trưa 13/8, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng khống chế đám cháy bên trong ngôi nhà 2 tầng ở TP. Phan Rang-Tháp Chàm, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân bên trong. Được biết, đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa được ông Hùng ra ngoài để cấp cứu, riêng bà Hà và 2 người con vẫn đang kẹt bên trong. Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa ở nhiều hướng khác nhau để khống chế ngọn lửa - Ảnh: Báo Tiền Phong Tại hiện trường lúc 13h trưa nay, khói đen vẫn tiếp tục bốc lên, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang tiếp tục bơm nước để khống chế, không để cháy lan. Nhưng do ngôi nhà ở sâu trong hẻm nên lực lượng chức năng phải tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, ảnh hướng đến hoạt động cứu hộ. Ngôi nhà bị cháy nằm ngay sát bên một lò bánh mì, chủ nhà làm nghề buôn bán nên có rất nhiều đồ gia dụng, thảm bằng nhựa và chất liệu dễ cháy. Đồ đạc trong căn nhà bị cháy thành tro - Ảnh: Báo Tiền Phong Hiện lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Ninh Thuận vẫn đang tiếp tục tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người bên trong.

Hà Nội: Cháy lớn lúc rạng sáng tại căn biệt thự ở quận Hoàng Mai Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai và Trung tâm chữa cháy KV5- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp xử lý đám cháy tại nhà liền kề BT2 Pháp Vân.

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