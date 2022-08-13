TP.HCM: Ở với bảo mẫu, bé gái 3 tuổi tử vong, xung quanh người đầy thương tích khiến ai nấy đều xót xa

Xã hội 13/08/2022 09:10

Bực tức vì cháu bé tiểu tiện ra quần, đối tượng Ngọc chửi bới và lôi mạnh bé vào trong nhà vệ sinh khiến cháu bé té đập đầu vào thành bồn cầu, tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngày 12/8, do thấy cần phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến thương tích của cháu bé 3 tuổi bị tử vong sau khi được người trông trẻ tắm, TAND quận Bình Tân đã trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2020, anh Phạm Thanh Q. thuê Đoàn Bảo Ngọc (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trông coi bé Phạm Thanh T., 3 tuổi (con anh Q.) với giá 5 triệu đồng/tháng. Theo thỏa thuận, anh Q. để bé T. ăn ngủ tại nhà của Ngọc ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Khoảng 16h ngày 12/1/2020, bé T. tiểu tiện ra quần, không kịp vào nhà vệ sinh khiến Ngọc vô cùng bực tức. Vừa tắm, chị ta vừa mắng chửi khiến bé T. có phần hoảng sợ và không dám lại gần Ngọc. Thấy vậy, Ngọc cầm tay của bé T. kéo mạnh về phía trước để tắm tiếp. Do sàn có xà phòng nên bé T. trượt ngã, đập đầu vào thành bồn cầu trong nhà vệ sinh.

TP.HCM: Ở với bảo mẫu, bé gái 3 tuổi tử vong, xung quanh người đầy thương tích khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo VietNamNet

Khoảng 19h cùng ngày, thấy bé T. nôn ói nên Ngọc vội đưa bé tới một phòng khám tư ở quận 6. Sau khi thăm khám, bác sỹ cho bé T. về và yêu cầu theo dõi trong 48 tiếng.

Theo thông tin từ báo VTC News đến 23h ngày 14/1/2021, khi đang ngồi chơi với Ngọc ở trên giường thì bất ngờ bé T. té xuống đệm, tím tái nên Ngọc đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, tới sáng ngày 17/1/2021, cháu bé đã tử vong.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu T. là do chấn thương sọ não. Ngoài ra, trên cơ thể cháu có rải rác nhiều vết xây xát da, bầm tụ máu cũ. Tuy nhiên, các thương tích này không gây tử vong.

Sau khi cháu T. tử vong, Ngọc bị truy tố về tội “vô ý làm chết người”. Do bị can có thiện chí và đã hỗ trợ chi phí mai táng, bồi thường cho gia bé T. 40 triệu đồng nên đại diện bị hại đã làm đơn bãi nại cho Ngọc.

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