Vụ án mạng kinh hoàng ở Nghệ An khiến 2 người tử vong: Hung thủ gây án đã bị bắt giữ

Xã hội 12/08/2022 14:53

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng ở Nghệ An khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng, lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 2h30 sáng 12/8, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên xã Châu Nga và Châu Hội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và lập tức có mặt tại hiện trường.

Vụ án mạng kinh hoàng ở Nghệ An khiến 2 người tử vong: Hung thủ gây án đã bị bắt giữ - Ảnh 1
Hiện trường nói xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Giao Thông 

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định 2 người tử vong và 2 người bị thương, cùng trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, sau 2 giờ tiếp nhận thông tin vụ việc, đến 5h30’ cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt đối tượng trực tiếp gây án là Lữ Văn Khánh (SN 2003, trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu).

Vụ án mạng kinh hoàng ở Nghệ An khiến 2 người tử vong: Hung thủ gây án đã bị bắt giữ - Ảnh 2
Đối tượng Lữ Văn Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Qua điều tra ban đầu xác định 2 nạn nhân tử vong là H.V.H (SN 2004) và L.V.S (SN 2005) đều trú tại bản Na Pùa, xã Châu Nga, 2 người bị thương là H.V.T (SN 2000) và V.V.C (SN 2001), đều trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Hiện, cơ quan Công an đang khẩn trương phân loại đối tượng, tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

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