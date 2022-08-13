Dù cho chiếc xe bật đèn xi nhan sang trái nhưng bất ngờ đổi hướng đi với tốc độ cao lao thẳng vào trạm đổ xăng nơi có rất nhiều người đang đậu ở đó.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 12/8 khi ôtô 5 chỗ lao thẳng vào cây xăng khiến nhiều người bị thương, tài xế gây tai nạn ngay lập tức được đưa về trụ sở công an để làm việc. Ngô Công Hán tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet Người này được xác định là Ngô Công Hán (sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Qua đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn rất cao, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở). Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Hán khai nhận có uống bia tại 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc trên.

Trước đó theo thông tin từ Zing News,khoảng 22h50 ngày 12/8, người đàn ông 35 tuổi điều khiển ôtô nhãn hiệu Honda City mang BKS 30H-758.03, lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Gần đến cây xăng có địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), xe do ông Hán điều khiển bất ngờ mất kiểm soát, đâm thẳng vào cây xăng với tốc độ cao. Lúc này, rất đông người và xe đang xếp hàng chờ đổ xăng đã bị ôtô tông trúng. Chiếc xe máy bị vỡ nát hoàn toàn sau cú đâm của ôtô - Ảnh: Zing News Chiếc xe 5 chỗ tông vào loạt xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.

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