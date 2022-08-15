Vụ bé trai 3 tuổi bị nhét vào tủ cấp đông, ông nội vẫn chưa hết bàng hoàng: 'Chậm một chút nữa thôi, không biết cháu tôi sẽ ra sao'

Ông Thược nhớ lại, khoảng 14h chiều ngày 13/8, ông rời khỏi nhà đi dự một cuộc họp. Trước khi đi, ông Thược dặn dò cháu trai hơn 3 tuổi là N.H.Đ. ở nhà ngoan ngoãn, đợi ông về. Đến khoảng 17h, ông Thược trở về nhưng không thấy cháu nội đâu, ông vội hỏi vợ mình thì bà nói cháu đi chơi với mẹ. Nhưng khi được hỏi, mẹ của bé lại chắc mẩm con đi chơi với ông nội. Lúc này cả nhà mới tá hỏa đi tìm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet chiều muộn ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Thược, 65 tuổi, ở xóm 3, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện cháu nội bị hành hạ rồi bị bỏ vào trong tủ đông, suýt mất mạng.

Ông Thược liền gọi điện hỏi chủ quán trà sữa - người thuê nhà của gia đình mình để mở cửa hàng. Đó chính là Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân thắc mắc thì Giang nói đang đi Hà Nội và khẳng định cháu ông Thược không có trong cửa hàng.

Linh tính không lành ông liền thông báo mất tích và đi tìm cháu mình.Qua dữ liệu camera, gia đình xác định lúc 15h20, cậu bé mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa (cửa hàng nhà ông Thược cho thuê) chơi. Tại đây, ông phát hiện cháu bé vào quán chơi nhưng lại không hề đi ra mà chỉ thấy chủ quán đóng cửa.

Ông Thược vẫn chưa hết bàng hoàng về việc xảy ra với cháu mình - Ảnh: Báo VietNamNet

Ông Thược nhờ hàng xóm dùng máy cắt, cắt khóa cửa cuốn để vào bên trong cửa hàng trà sữa tìm cháu nội - Ảnh: Báo VietNamNet

Lúc này, ông báo với Bí thư chi bộ thôn và thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh xã để xem ai biết tin về bé Min có thể báo tin đến gia đình ông. Đồng thời, các thành viên trong gia đình tiếp tục xem lại dữ liệu camera và vẫn chỉ thấy bé trai đi vào chứ chưa ra khỏi quán trà sữa cạnh nhà.

"Lúc này, tất cả các thành viên trong gia đình đều đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu. Khi xem lại camera tôi nghĩ cháu tôi vào trong quán trà sữa chơi rồi chủ quán không để ý, đóng cửa lại nên cháu bị nhốt bên trong. Tôi liền gọi lại cho chủ quán, nhưng chủ quán vẫn khẳng định không có cháu tôi trong đấy và báo không về được. Tôi nói không về được thì tôi phá khóa vào tìm", ông Thược kể lại.

Sau đấy, ông Thược tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại để hỏi rõ thêm nhưng Giang không nhấc máy nữa. Quá nóng ruột, ông Thược quyết định nhờ hàng xóm về lấy máy cắt để cắt khóa cửa cuốn và dùng búa đập vỡ một ô cửa kính của lớp cửa thứ hai để vào bên trong tìm cháu mình.

Vừa vào đến nơi ông Thược vừa tìm vừa gọi tên cháu: "Ra đây với ông". Nhưng tìm khắp nơi, gọi khản cổ vẫn không thấy cháu. Dáo dác, ông Thược lại vội vàng quay ra bên ngoài, nhờ mấy người tiếp tục tìm kiếm trong cửa hàng. Ông còn dặn mở tất cả các tủ trong cửa hàng xem cậu bé có trốn trong đấy rồi ngủ quên hay không.

Ra khỏi cửa hàng ông vội vàng chạy đến con mương thoát nước phía sau nhà, cầm cây tìm cháu, chỉ sợ cậu bé ngã xuống mương thoát nước mà không ai biết, nhưng vẫn không có kết quả.

Ông Thược kể: "Lúc tuyệt vọng nhất, tôi về nhà thắp hương. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng hô hoán tìm thấy cháu rồi!".

Nghe tiếng gọi, ông Thược vội vàng chạy thẳng ra ngoài nhưng ông bàng hoàng khi thấy cháu nội đã được bế ra ngoài, đang nằm bất tỉnh. Ông Thược hoảng loạn hô hào mọi người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi), hàng xóm ở đối diện nhà ông Thược, là người tìm thấy cháu bé kể lại. Vào khoảng gần 18h chiều, anh Thìn thấy mọi người đang tìm kiếm cậu bé hàng xóm nhưng mãi không thấy tin tức gì, nên anh Thìn cũng chạy vào quán trà sữa tìm kiếm cháu bé.

Thấy chiếc tủ cấp đông, anh Thìn mở ra nhưng không thấy gì nên lại ra ngoài. Nhưng linh tính mách bảo, anh lại quay lại, một lần nữa gạt nắp kính chiếc tủ đông. Lúc mở bên ngăn đá, anh Thìn thấy thùng carton nên nhấc ra, định để tìm bên dưới, không ngờ thùng giấy rách ra, hai chân cháu bé lộ ra ngoài.

"Lúc này tôi khá bất ngờ, cảm giác kinh hoảng, vội hô hoán, kêu mọi người đến hỗ trợ. Lúc này, thấy cháu bé bất tỉnh, ai cũng sợ hãi. May mắn, khi bế cháu ra ngoài thì nghe tiếng rên nhẹ nhẹ. Thế là tất cả mọi người vội hò nhau đưa cháu đi bệnh viện", anh Thìn kể lại.

Khi đưa được cậu bé đến bệnh viện tư gần nhà, mọi người mới kinh hãi phát hiện cổ bé bị một sợi dây thít chặt. Sau khi cắt bỏ sợi dây, sơ cứu, các bác sỹ đã yêu cầu gia đình chuyển bé lên bệnh viện Sản Nhi Hà Nam, rồi từ đó tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm.

Vừa đau xót, vừa căm giận, ông Thược nói: "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản cháu mải chơi, chủ quán không biết mà đóng cửa lại, không ngờ sự việc lại như thế này. Chậm một chút nữa thôi, không biết cháu tôi sẽ ra sao… Cũng may là cháu tôi tai qua nạn khỏi, chiều nay cháu đã nói chuyện được với tôi qua điện thoại".

Được biết, quán trà sữa mà Giang đang mở được ông Thược cho thuê với giá 1,4 triệu đồng một tháng. Quán bắt đầu hoạt động đầu tháng 4 vừa qua. Ông Thược khẳng định ông và thành viên trong gia đình không có mâu thuẫn với Giang, hàng ngày tiếp xúc cũng không thấy nam thanh niên này có biểu hiện gì bất thường.

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (SN 2019, ngụ xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Nghi phạm Nguyễn Trường Giang bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi sang quán, theo lời khai ban đầu của Giang, cháu Đ. thấy Giang để một cốc trà sữa trên bàn nên đã tự lấy uống. Giang có nói cháu Đ: "Cứ chơi ở đó đi để chú dọn, rửa". Khi Giang đi vào quầy để dọn dẹp thì cháu Đ. đi theo, lấy bánh quy rồi ngồi lên giường gấp ăn.

Tại quán, cháu Đ. nhiều lần hỏi chuyện khiến Giang bực tức cầm chiếc chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu bé trai này khiến cháu bé ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Nghe Đ. gào khóc gọi mẹ nên Giang đã dùng tay bịt miệng, bóp cổ, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, cháu Đ. không khóc nữa và nằm im. Nhưng khi Giang rời tay ra thì cháu Đ. lại khóc gọi bà với mẹ.

Lúc này, Giang nảy sinh ý định giết cháu Đ. nên đã dùng dây dù buộc, thít cổ rồi tiếp tục bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm Đ. bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm im, Giang bế cháu đặt vào thùng các-tông, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.