Theo thông tin từ từ Dân Trí cho biết, tại cơ quan chức năng, Giang khai, vào khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (3 tuổi) từ nhà mình đi sang quán trà sữa của hắn ta (cạnh nhà cháu Đ., ở xã Chính Lý) để chơi. Lúc này tại quán trà sữa chỉ có một mình Giang ở quán.

Ngày 14/8, dư luận chấn động trước vụ việc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm đánh đập, dùng dây thừng siết chặt cổ sau đó nhốt vào tủ đông. Nghi phạm nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ khi đang bỏ trốn lên Hà Nội, danh tính được xác đình là Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân.

Thấy cháu Đ. kêu "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con", Giang nghĩ cháu Đ. gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng.

Khi sang quán, cháu Đ. có ăn uống và chơi tại đây. Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần nói: "Chú đang làm gì đấy? Chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ.

Lúc này, Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy cháu Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các tông rồi cho vào tủ đông. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Rất may sau đó, gia đình của cháu bé đã phát hiện qua camera an ninh và phá cửa xông vào. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Cháu Đ. hiện ổn định sức khỏe nhưng vẫn sưng nề vùng lưỡi, đầu mặt, ăn uống khó. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ VTC News cho biết, hiện sức khỏe bé đã ổn định, tuy nhiên còn xuất hiện các tổn thương như sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: Internet

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi phạm là tàn ác, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Để có căn cứ xử lý đối tượng, cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ, mục đích, ý thức chủ quan, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của đối tượng khi bạo hành cháu bé, nhốt trong tủ lạnh cấp đông.

Mặt khác, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định việc cho một cháu bé nhốt vào trong tủ lạnh cấp đông như vậy có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hay không và trong thời gian bao lâu tử vong nếu không được phát hiện, cứu giúp kịp thời.

Trường hợp nếu kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định việc nhốt một cháu bé trong tủ lạnh cấp đông là nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại điểm b, n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của đối tượng cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Cháu bé không tử vong do được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời thì hành vi phạm tội của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam theo quy định tại Điều 15, Điều 57 Bộ luật hình sự.