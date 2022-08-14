NÓNG: Cứu sống bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm nhốt trong tủ cấp đông

Bé trai 3 tuổi 6 tháng khi sang chơi nhà hàng xóm đã nhốt vào thùng carton, để trong tủ cấp đông hơn một tiếng.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 23h15 khuya ngày 13/8, Khoa Cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân, Hà Nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ. Bé trai bị xây xước nhiều ở vùng mặt. Ản: Sức khỏe & Đời sống Thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết thêm, bệnh nhi được chuyển lên có công an đi cùng, nghi cháu bị bạo hành.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Các bác sĩ cho biết, rất may các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe cháu hiện tại toàn trạng ổn định.

Tuy nhiên vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó. Theo thông tin ban đầu, trẻ bị cho vào thùng giấy rồi nhốt trong tủ cấp đông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Bé trai 3 tuổi nghi bị nhốt trong tủ cấp đông, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Trao đổi với Báo Sức khoẻ & Đời sống ngày 14/8, ông Ngô Minh Toan, Chủ tịch UBND xã Nhân Chính (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bé trai hơn 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu do bị hàng xóm hành hạ, cho vào tủ lạnh. Theo đó, vào khoảng 15h chiều 13/8, cháu bé này sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến 17h chưa thấy về nên người nhà mới tá hoả đi tìm. Qua kiểm tra camera an ninh, người nhà mở tủ lạnh thì phát hiện cháu bé ở tủ đông và lập tức chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm là người ở xã khác tới thuê nhà trên địa bàn xã Nhân Chính để bán trà đá. "Đối tượng này sinh năm 1997, chưa lập gia đình, quê ở xã Chính Lý sang xã Nhân Chính để bán hàng", ông Toan thông tin trên Sức khỏe và Đời sống.

Bạo hành cháu bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội: Xử lý nghiêm để phòng chống nạn bạo lực trẻ em Theo nhận định, cháu bé là người có quan hệ lệ thuộc với các đối tượng do được mẹ bé thuê chăm sóc nhưng đã đối xử tàn ác, vô nhân tính nên cần thiết phải xử lý nghiêm để góp phần phòng chống nạn bạo lực trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cuu-song-be-trai-3-tuoi-o-ha-nam-bi-hang-xom-nhot-trong-tu-cap-dong-491579.html