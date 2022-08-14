Nghi phạm là nam thanh niên (SN 1996), thuê nhà gần chỗ ở của bé trai. Người này được xác định đã dùng dây giày thít cổ cháu bé, sau đó nhốt vào tủ đông.

Liên quan đến việc bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị đánh đập, nhốt vào tủ cấp đông, thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, ông Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) xác nhận có sự việc cháu bé bị đánh và nhốt vào tủ đông.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng và bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam để điều tra làm rõ.

Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin thêm, nghi phạm là nam thanh niên (SN 1996), thuê nhà gần nơi ở của bé trai. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã dùng dây giày thít cổ cháu bé, sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông. Gia đình cháu bé sau đó tìm được cháu bé qua camera an ninh đã đưa cháu bé đi cấp cứu.

Bé trai 3 tuổi nghi bị nhốt trong tủ cấp đông, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo Dân Trí cho biết, trước đó, 23h15 ngày 13/8, khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam với chẩn đoán: Suy Hô hấp/ Hạ thân nhiệt/ Chấn thương vùng đầu mặt cổ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Bệnh nhi được chuyển lên có công an đi cùng, nghi cháu bị bạo hành.

Lãnh đạo khoa Cấp cứu chống độc cho biết, rất may các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe cháu hiện tại toàn trạng ổn định.

Tuy nhiên vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

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