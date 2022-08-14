Trước đó, vào chiều ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, sau đó cháu bé bị thanh niên này dùng dây giày thít cổ, sau đó bỏ vào thùng giấy, nhốt trong tủ đông. Gia đình cháu bé tìm được con qua việc kiểm tra camera an ninh, vội giải cứu bé, đi cấp cứu trong đêm.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, ngày 14/8, Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ nghi phạm tên Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, để điều tra vụ bạo hành, nhốt bé trai 3 tuổi ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, vào tủ cấp đông.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, theo lời khai ban đầu của nghi phạm 26 tuổi, khi sang quán, cháu Đ. có ăn uống và chơi tại đây. Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần nói: "Chú đang làm gì đấy? Chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ: "Đã bảo là cứ chơi đi. Chú dọn xong thì chơi".

Bé trai 3 tuổi được phát hiện và cứu kịp thời sau khi bị hàng xóm nhốt vào tủ đông. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Bị đánh, cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Thấy thế, Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không thì cháu Đ. lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Thấy cháu Đ. kêu, Giang nghĩ cháu Đ. gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng.

Lúc này, Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các tông rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh, loại tủ nằm, đặt cả chiếc thúng bên trong có cháu N.H.Đ vào ngăn đông, lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ đông lại. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, ông nội cháu bé báo mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 13/8, khoa Cấp cứu và chống độc tiếp nhận từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân. Bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

Các bác sĩ lập tức xử lý cấp cứu, làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Rất may các tổn thương thực thể hiện tại của bé không nặng nề, sức khỏe ổn định.

Hiện bé còn xuất hiện các tổn thương như sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó.