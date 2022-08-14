Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà sang quán trà sữa KAY của Giang. Tại đây, Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Giang khai anh ta bực tức khi cháu bé liên tục hỏi, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Theo thông tin từ Zing.vn, Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang (26 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

May mắn sau đó, gia đình đã kịp thời phát hiện, phá cửa xông vào và bàng hoàng phát hiện cháu bé đang nằm bất tỉnh trong tủ lạnh.

Sợ cháu bé về nói lại gia đình, Giang nảy sinh ý định giết bé trai. Nghĩ là làm, hắn ta dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

Kể về hành trình nghẹt thở giải cứu cháu bé thoát khỏi tay "tử thần", anh Đặng Công Thìn (SN 1995 - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông) nhớ lại, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây và quấn rất nhiều vòng.

Chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống, anh Thìn không thể nào quên giây phút nhìn thấy cháu Đ. trong tủ lạnh. "Lúc tôi sang cũng chui qua khe nhỏ đập sẵn và tìm vào trong. Trong phòng chỉ có cái tủ lạnh, ít đồ để pha trà sữa. Tôi thấy có cái tủ lạnh, mọi người bảo đã tìm rồi nhưng không thấy. Tìm quanh khoảng 2 vòng thì tôi quyết định mở tủ ra kiểm tra lần nữa.

Tôi thấy có một miếng bìa cát tông to và nhiều túi đá xung quanh nên quyết định kéo lên xem. Miếng bìa đã bị ướt nên vừa nhấc lên đã bục ra. Sau đó, tôi phát hiện chân cháu bé thì hô toáng lên để mọi người vào cùng", anh Thìn kể.

Anh Đặng Công Thìn - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông - vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo lời anh Thìn, khi bế em bé ra ngoài thấy tim vẫn đập song người lạnh toát, không động đậy...

Trước đó, khoảng 17h chiều 13/8, ông Nguyễn Văn Thược (SN 1957, ông nội nạn nhân) không thấy cháu trai nên hô hoán mọi người đi tìm.

Cùng lúc này, con trai ông ở nơi xa ngồi kiểm tra camera an ninh để hỗ trợ mọi người. Dữ liệu camera thể hiện, lúc 15h20, bé trai mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa sát nhà chơi. Từ đó, camera không ghi hình ảnh em bé trở ra. Tuy vậy lúc 16h15, chủ quán trà sữa là Nguyễn Trường Giang khoá cửa và đi xe máy về phía cầu Châu Giang.

Ông Nguyễn Văn Thược (bên phải) phát hiện cháu trai không có mặt ở nhà và hô hoán mọi người đi tìm. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Khi ông Thược gọi điện cho nghi phạm thì hắn ta nói không biết cháu Đ. ở đâu và tắt máy. Hàng chục cuộc gọi sau đó được thực hiện để hỏi rõ thêm song Giang không nhấc máy nữa. Không đợi xem đến lần thứ hai, ông Thược chạy vào nhà vác máy cắt cửa cuốn, lấy một búa đinh và gọi mấy người hàng xóm sang giúp.

Sau khi phá được cửa, mọi người chia nhau tìm khắp quán trà sữa của Giang nhưng không thấy. Nghi có điều chẳng lành, anh Thìn đã mở tủ đông, bên cạnh túi đá viên chừng 5kg là cháu bé 3 tuổi đang nằm bên trong thùng giấy, co chân, đầu gục xuống, cổ bị buộc thắt bằng dây giày…

Nạn nhân sau khi được điều trị đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.