Mới đây vừa xảy một vụ việc thương tâm ở Quảng Ngãi, hai anh em trượt chân rơi xuống kênh gần nhà. Lực lượng chức năng vớt được thi thể em Đ., em H. hiện vẫn đang mất tích.

Theo thông tin từ báo VietNamNet sáng 16/8, Chủ tịch UBND xã Tịnh Đông (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Phạm Phong xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong, người còn lại đang mất tích.

Khoảng 17h30 ngày 15/8, em Lâm Anh Hưng (9 tuổi) và em Lâm Nguyễn Thành Đạt (6 tuổi) là hai anh em ruột, cùng trú tại đội 7, thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông) đi chơi cùng nhau tại kênh Chính Bắc gần nhà.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thi thể của bé Hưng - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ Zing News, trong lúc chơi đùa, Hưng và Đạt không may bị trượt chân ngã xuống kênh, bị nước xiết cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dùng xuồng cao su tìm kiếm hai nạn nhân.

"Thi thể bé Đạt được tìm thấy lúc 21h tối 15/8, còn bé Hưng được tìm thấy lúc 8h30 sáng nay", thượng tá Hải thông tin.

Theo lãnh đạo xã Tịnh Đông, hai nạn nhân là hai anh em trai (con bà Lâm Thị Thành ở thôn Đồng Nhơn Bắc). Hoàn cảnh kinh tế gia đình của bà Lâm đặc biệt khó khăn.

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