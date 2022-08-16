Theo thông tin từ Zing News, sau 2 ngày bị bắt tâm lý của nghi phạm Nguyễn Trường Giang đã có phần ổn định hơn trước. Trước những câu hỏi từ phía lực lượng chức năng, Giang đều trả lời bình tĩnh và cho biết đến thời điểm hiện tại không thể hiểu sao tại sao lại nảy sinh ý định giết người chỉ vì sợ bé mách với người nhà bị mình đánh.

Khi sang quán, theo lời khai ban đầu của Giang, cháu Đ. thấy Giang để một cốc trà sữa trên bàn nên đã tự lấy uống. Giang có nói cháu Đ: "Cứ chơi ở đó đi để chú dọn, rửa". Khi Giang đi vào quầy để dọn dẹp thì cháu Đ. đi theo, lấy bánh quy rồi ngồi lên giường gấp ăn.

Trước đó theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (SN 2019, ngụ xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại quán, cháu Đ. nhiều lần hỏi chuyện khiến Giang bực tức cầm chiếc chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu bé trai này khiến cháu bé ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Nghe Đ. gào khóc gọi mẹ nên Giang đã dùng tay bịt miệng, bóp cổ, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, cháu Đ. không khóc nữa và nằm im. Nhưng khi Giang rời tay ra thì cháu Đ. lại khóc gọi bà với mẹ.

Lúc này, Giang nảy sinh ý định giết cháu Đ. nên đã dùng dây dù buộc, thít cổ rồi tiếp tục bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm Đ. bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm im, Giang bế cháu đặt vào thùng các-tông, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

Lâu không thấy cháu về, ông nội bé 3 tuổi đã gọi điện thoại hỏi Giang thì nghi phạm này nói cháu Đ. có sang nhưng lúc sau không thấy và hiện quán đã đóng cửa sớm. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình cháu Đ. đã phá cửa quán vào trong tìm thì phát hiện Đ. đang bị nhốt trong tủ cấp đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu.

Nghi phạm mô phỏng lại hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi nắm bắt được sự việc, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng tung lực lượng truy tìm nghi phạm Giang và đã bắt giữ được đối tượng này khi đang trốn tại Hà Nội. Cháu Đ. sau đó được đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu và hiện đã được xuất viện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.