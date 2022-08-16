Clip người phụ nữ trèo ra ban công, gào khóc kêu cứu 'Nó đánh em' gây bão MXH: Công an mời hai người liên quan lên làm việc

Xã hội 16/08/2022 13:32

Công an đã mời những người liên quan đến vụ người phụ nữ trèo ra ban công cầu cứu ở phường Định Công, Ba Đình, Hà Nội đến trụ sở để làm việc.

Theo thông tin từ báo Giao thông, tối qua ngày 15/8, trên mạng xã hội Facbeook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo ra ban công của một chung cư liên tục gào khóc thảm thiết và cầu cứu. Vụ việc được cho là xảy ra ở phường Thành Công (quận Ba Đình, TP . Hà Nội).

Theo nội dung đoạn clip, trong lúc người phụ nữ ngồi khóc kêu cứu thì một người đàn ông bước từ trong nhà ra, đứng ngay sau. Lúc này, khi thấy nhiều người chú ý, cầm điện thoại để ghi hình, người này nói "Không có gì đâu, con này bị dở hơi". Mặc cho người đàn ông nói xong rồi quay vào trong nhà, người phụ nữ vẫn tiếp tục gào khóc kêu cứu.

Sự việc sau đó được người dân can thiệp, báo bảo vệ, đưa chị này vào trong an toàn. Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút dư luận và mong công an sớm vào cuộc.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Vietnamnet, sáng 16/8, lãnh đạo UBND phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, chính quyền phường đã nắm được sự việc người phụ nữ trèo ra ban công gào khóc, kêu cứu.

Theo lãnh đạo phường, hiện công an đang làm việc. Bước đầu, xác định 2 người này là vợ chồng thuê nhà tại địa bàn.

“Công an đang mời 2 vợ chồng lên làm việc” - lãnh đạo phường Thành Công nói.

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