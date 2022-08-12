Uống thực phẩm chức năng thải độc tố, cô gái bong tróc da toàn thân, nhập viện nguy kịch

Xã hội 12/08/2022 15:48

Được người quen giới thiệu một số thực phẩm chức năng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, thải độc tố,.. nữ bệnh nhân nhận hậu quả nghiêm trọng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 12/8, Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM cho biết nơi đây vừa điều trị trường hợp hoại tử thượng bì nhiễm độc (hội chứng Lyell) nặng, tiên lượng tỉ lệ tử vong lên tới 50%.

Trước đó, BV tiếp nhận chị V.T.H. (25 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) trong tình trạng mệt mỏi, 60% da trên cơ thể nổi nhiều ban đỏ, bóng nước và vết trợt kèm tổn thương niêm mạc mắt, miệng, mũi…

Chị H cho biết do có bệnh vảy nến nên được người quen giới thiệu một số thực phẩm chức năng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, thải độc tố… Chị H đã mua bộ gồm 7 sản phẩm thực phẩm chức năng với giá gần 5 triệu đồng. Sau khi sử dụng được khoảng 7 ngày, người chị xuất hiện các nốt ban nhỏ lấm tấm…

Chị H. hỏi người bán thì được trả lời sản phẩm đang phát huy tác dụng thải độc tố nên yên tâm sử dụng tiếp. Đến ngày thứ 18, miệng chị xuất hiện nhiều mụn nước, nhiều vết trợt ngoài da kèm mệt, sốt li bì. Nghĩ sốt siêu vi, chị H mua thuốc hạ sốt uống nhưng các vết trợt da to hơn, nổi thành từng bọc nước.

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Da chị H xuất hiện nhiều ban đỏ do hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM 

Đến khi cơ thể đau nhức, chịu không nổi nên chị H. tới BV địa phương và sau đó được chuyển tới BV Da liễu TP.HCM. Tại đây, chị H. được các BS chẩn đoán hoại tử thượng bì nhiễm độc do sử dụng thực phẩm chức năng. Chị được điều trị corticoid liều cao, kháng sinh mạnh, bù điện giải, bù dinh dưỡng…Cạnh đó chị được hỗ trợ chăm sóc mắt, tai, mũi, họng… Hiện thương tổn da đã lành, sức khỏe chị ổn định.

Theo thông tin từ báo  Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Trúc Quỳnh, khoa Lâm sàng 1, BV Da Liễu TPHCM cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bị hoại tử thượng bì nhiễm độc (hay còn gọi là hội chứng Lyell) do sử dụng thực phẩm chức năng.

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Chị H. đến bệnh viện cầu cứu trong tình trạng cơ thể biến dạng, chân bệnh nhân bong tróc, bầm tím  - Ảnh: Dân Trí

Đây là một phản ứng dị ứng thuốc nặng, do sự đáp ứng miễn dịch bất thường của cơ thể với một vài loại thuốc hoặc chất chuyển hóa trong thuốc. Ngoài tổn thương trên da, bệnh nhân còn có nguy cơ viêm dính kết mạc mắt, loét giác mạc, nặng hơn có thể mù lòa nếu không điều trị kịp thời. Bệnh nhân cũng có thể tổn thương niêm mạc môi, miệng, họng gây khó khăn trong việc ăn uống dẫn đến cơ thể suy kiệt và tổn thương niêm mạc sinh dục...

Với những người mắc hội chứng này, nguy cơ tử vong khoảng 30-50%, thường do các biến chứng như nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn phổi, rối loạn nước-điện giải, xuất huyết tiêu hóa, dinh dưỡng kém…

Thời gian qua, BV Da Liễu TPHCM tiếp nhận khá nhiều trường hợp dị ứng với thuốc, thực phẩm chức năng, trong đó có nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Trúc Quỳnh nhấn mạnh, dị ứng thuốc hay dị ứng thực phẩm chức năng biểu hiện bằng nhiều dạng.

Uống thực phẩm chức năng thải độc tố, cô gái bong tróc da toàn thân, nhập viện nguy kịch - Ảnh 3
Sức khỏe bệnh nhân ổn định, da lành lại sau quá trình điều trị  - Ảnh:Dân Trí

Nặng nhất là sốc phản vệ, hoại tử thượng bì nhiễm độc… có thể gây chết người. Hoặc biểu hiện nhẹ hơn ở nhiều cơ quan khác nhau, như trên da nổi mề đay, mẩn ngứa, trên hệ hô hấp gây khó thở, hen suyễn, trên hệ tiêu hóa làm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy...

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng khi thật sự cần thiết và phải có chỉ định của bác sĩ.

Khi đang dùng thuốc hay bất cứ thực phẩm chức năng nào, nếu xảy ra các phản ứng bất thường hoặc cảm thấy rất khó chịu thì ngưng ngay thuốc đó và đến ngay bệnh viện  để được thăm khám và xử trí kịp thời.

 

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