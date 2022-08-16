Theo một cuộc khảo sát gần đây của Tinder, phần lớn những người độc thân (78%) nói rằng họ tìm kiếm những đối tượng mà họ có thể tin tưởng và tâm sự, hay nói cách khác là những người với dấu hiệu lành mạnh khi hẹn hò.

Những người trẻ đang cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết khi hẹn hò. Họ có thể nhận ra cuộc hẹn hò lành mạnh trông như thế nào và biết những dấu hiệu tích cực nào cần chú ý khi vuốt Tinder .

Vì vậy Tinder đã hỏi những người trẻ đang muốn hẹn hò rằng họ tìm kiếm những lá cờ xanh nào khi hẹn hò, và đây là năm dấu hiệu hàng đầu:

-Bạn cảm thấy thoải mái là chính mình với đối phương

-Người ấy tôn trọng những giới hạn của bạn

-Người ấy thể hiện rõ cảm xúc của họ về bạn

-Người ấy tôn trọng những cảm xúc của bạn

-Người ấy ưu tiên dành thời gian cho bạn

Những chiếc cờ xanh cũng tồn tại dưới hình dạng các tính năng an toàn của Tinder từ tính năng Vuốt (Swipe) đặc trưng với điểm cốt lõi là cả hai người đều phải bày tỏ hứng thú trước khi gửi tin nhắn, cho thấy lời cam kết lâu dài của Tinder đối với sự an toàn. Gần đây nhất là quy trình báo cáo được cập nhật, cũng như Trung tâm An toàn. Có thể kể đến như:

-Chặn liên hệ - để tránh mặt bất kỳ đồng nghiệp hay người yêu cũ nào.

-Trò chuyện video - được thiết kế để tạo điều kiện cho một ngày trước IRL đặt sự thoải mái lên hàng đầu.

-Trò chuyện video - Trung tâm An toàn - để truy cập các mẹo an toàn khi hẹn hò và những nguồn thông tin chăm sóc sức khỏe tinh thần của các thành viên.

-Báo cáo - để các thành viên thoải mái báo cáo những hành vi không phù hợp và nhận được sự hỗ trợ toàn diện.

Papri Dev, giám đốc truyền thông của Tinder APAC cho biết: “Cờ xanh là những dấu hiệu tích cực có thể cho thấy bạn đang để ý tới một người rất lý tưởng. Bằng cách chú ý tới những lá cờ xanh, bạn có thể tập trung vào những đặc điểm và thái độ tích cực mà bạn tin rằng sẽ mang lại sự hạnh phúc, hài lòng và cảm xúc được trân trọng trong suốt mối quan hệ của mình”.

Kết quả cuộc khảo sát của Tinder tại Việt Nam chỉ ra việc thăm dò đối phương là điều phải làm khi hẹn hò qua mạng, trước khi gặp ngoài đời. Phần lớn người được khảo sát đều kiểm tra đối phương thông qua mạng xã hội (79%), thăm dò qua các câu hỏi (74%), và 57% xác nhận xem hồ sơ của bạn hẹn có được xác minh hay không. Các thành viên Tinder cũng trò chuyện với bạn hẹn của họ qua trò chuyện video (15%) trước khi gặp ngoài đời hoặc nói chuyện qua điện thoại (17%).