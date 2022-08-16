Diễn biến mới nhất về sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị hàng xóm siết cổ, nhốt vào tủ đông

Xã hội 16/08/2022 15:49

Sự việc vừa qua là nỗi ám ảnh khó quên đối với cậu bé 3 tuổi cũng như gia đình.

Theo thông tin từ Dân Trí cho biết, vào chiều qua (15/8), bé trai 3 tuổi trong vụ bạo hành gây chấn động ở Hà Nam đã được xuất viện. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các tổn thương thực thể của cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, toàn trạng cháu ổn định, dù vẫn còn sưng nề vùng mặt. 

Tuy nhiên, đáng chú ý về tinh thần, bé Đ. vẫn còn các biểu hiện kích thích, quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống còn kém.

Theo các chuyên gia cho biết, sau khi trải qua sự cố này, cháu bé có thể bị ảnh hưởng lớn về tâm lý. Bé có thể xuất hiện các tình trạng như sợ hãi, hoảng loạn hay có những hành động bất thường.

Do đó, dù đã được xuất viện, vẫn cần có một người trợ giúp tâm lý ở bên trẻ liên tục một thời gian.

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị hàng xóm siết cổ, nhốt vào tủ đông - Ảnh 1
Qua 3 ngày điều trị, sức khỏe của bé N.H.Đ (3 tuổi) đã ổn định và được xuất viện về nhà vào chiều qua (15/8). Ảnh: Bệnh viên Nhi Trung ương

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng lưu ý gia đình cần cho bé được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Bố mẹ nên thường xuyên ở bên cạnh để động viên, tạo niềm vui và cảm giác an toàn cho bé để giảm tối đa các hoảng loạn, tổn thương về tinh thần. Đồng thời, tiếp tục theo dõi thêm các ảnh hưởng tâm lý của bé về sau.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động cho biết, khoảng 23h15 ngày 13/8, khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé trai hơn 3 tuổi, được chuyển lên từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam, có công an đi cùng, nghi cháu bị bạo hành. 

Bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán: Suy hô hấp; Hạ thân nhiệt; Chấn thương vùng đầu, mặt, cổ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Theo các bác sĩ, rất may các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe cháu hiện tại toàn trạng ổn định. Tuy nhiên vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó.

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị hàng xóm siết cổ, nhốt vào tủ đông - Ảnh 2
Bé trai bị nhốt trong tủ đông, may mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ảnh: LĐO

Sự việc xảy ra khoảng gần 18h ngày 13/8, gia đình phát hiện trẻ đang bị nhốt trong một thùng carton đặt trong tủ đông.

Lúc phát hiện trẻ đã tím tái toàn thân, không kêu khóc được, chân tay lạnh ngắt, được gia đình đưa đi cấp cứu.

"Cháu tôi tím tái, kêu một cách yếu ớt, người thì lạnh ngắt, ở cổ thì bị thắt bằng dây giày", ông Nguyễn Văn Thược (ông nội bé Đ.) tả lại tình trạng của Đ. khi được đưa ra khỏi tủ cấp đông. Ngay lập tức, bé trai được đưa đi cấp cứu tại trạm xá, sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam rồi bệnh viện Nhi Trung ương.

Đối tượng bạo hành cháu bé bị công an bắt giữ là Nguyễn Trường Giang (cạnh nhà cháu Đ., ở xã Chính Lý) đã khai nhận cho cháu bé vào thùng carton, cho vào tủ cấp đông rồi đóng cửa bỏ đi.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. từ nhà mình đi sang quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang để chơi. Do bực mình vì bị bé hỏi nhiều, đòi chơi cùng, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. Khi bị đánh, Đ. khóc to, gọi ông và mẹ, lo ngại bị phát hiện đánh bé nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng.

 

Hành trình vây bắt đối tượng dùng dây siết cổ, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông khi đang lẩn trốn

Hành trình vây bắt đối tượng dùng dây siết cổ, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông khi đang lẩn trốn

Sau khi thực hiện ý định thủ tiêu nạn nhân, Giang lấy xe máy bỏ trốn lên Hà Nội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được đối tượng.

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