Nghi phạm siết cổ bé trai 3 tuổi rồi cho vào tủ đông: Hành động bộc phát, không phải do triệu chứng hậu COVID-19 như đồn thổi

Xã hội 15/08/2022 17:41

Chỉ vì cháu Đ. hỏi nhiều khiến Giang bực mình, hắn đã dùng chày bằng kim loại đánh cháu bé. Lo sợ bị cháu Đ. mách gia đình, đối tượng lên kế hoạch thủ tiêu nạn nhân.

Trong suốt một ngày qua, dư luận bàng hoàng trước vụ việc bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm đánh đập, siết cổ rồi cho vào tủ cấp đông. Đối tượng là Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. 

Chiều 15/8, theo thông tin từ VTV News cho biết, Công an tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục điều tra đồng thời thông tin chính thức về đối tượng gây án và nguyên nhân bé 3 tuổi bị siết cổ, nhốt vào tủ đông. 

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trường Giang chưa có tiền án, tiền sự. Kết quả test nhanh cho thấy Giang không có biểu hiện sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn khi gây án.

Nguyên nhân sự việc xảy ra là hoàn toàn bộc phát, do đối tượng bực tức vì bị cháu bé quấy rầy khi đang bận việc, chứ không hề được lên kế hoạch từ trước và cũng hoàn toàn không có cơ sở khi cho rằng đối tượng gây án là do bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng hậu COVID-19 như một số thông tin đồn thổi.

Nguyễn Trường Giang hiện đang bị tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Nghi phạm siết cổ bé trai 3 tuổi rồi cho vào tủ đông: Hành động bộc phát, không phải do triệu chứng hậu COVID-19 như đồn thổi - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị bắt giữ vào tối 13/8, khi đang bỏ trốn lên Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào chiều ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, sau đó cháu bé bị thanh niên này dùng dây giày thít cổ, sau đó bỏ vào thùng giấy, nhốt trong tủ đông. Gia đình cháu bé tìm được con qua việc kiểm tra camera an ninh, vội giải cứu bé, đi cấp cứu trong đêm.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, theo lời khai ban đầu của nghi phạm 26 tuổi, khi sang quán, cháu Đ. có ăn uống và chơi tại đây. Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần nói: "Chú đang làm gì đấy? Chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ: "Đã bảo là cứ chơi đi. Chú dọn xong thì chơi".

Bị đánh, cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Thấy thế, Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không thì cháu Đ. lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Thấy cháu Đ. kêu, Giang nghĩ cháu Đ. gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng.

Lúc này, Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các tông rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh, loại tủ nằm, đặt cả chiếc thúng bên trong có cháu N.H.Đ vào ngăn đông, lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ đông lại. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, ông nội cháu bé báo mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Nghi phạm siết cổ bé trai 3 tuổi rồi cho vào tủ đông: Hành động bộc phát, không phải do triệu chứng hậu COVID-19 như đồn thổi - Ảnh 2
Sau khi xử lý cấp cứu tình trạng hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hiện tại sức khỏe bé trai ổn định. Ảnh: Dân Trí

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 13/8, khoa Cấp cứu và chống độc tiếp nhận từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân. Bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

Các bác sĩ lập tức xử lý cấp cứu, làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Rất may các tổn thương thực thể hiện tại của bé không nặng nề, sức khỏe ổn định nhưng cần được theo dõi thêm. Nếu tiến triển tốt, dự kiến 17h30 chiều nay (15/8), bé Đ. sẽ được ra viện.

 

Vụ bé 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông: Đau lòng hành động với con trẻ

Vụ bé 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông: Đau lòng hành động với con trẻ

Các chuyên gia khẳng định nếu trẻ không được phát hiện kịp thời, thân nhiệt hạ sâu do ở nhiệt độ lạnh quá lâu hoặc thiếu khí (trường hợp tủ bị đóng kín) sẽ nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị nhốt trong tủ đông bé trai 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông nghi phạm nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?