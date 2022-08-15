Chiều 15/8, theo thông tin từ VTV News cho biết, Công an tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục điều tra đồng thời thông tin chính thức về đối tượng gây án và nguyên nhân bé 3 tuổi bị siết cổ, nhốt vào tủ đông.

Trong suốt một ngày qua, dư luận bàng hoàng trước vụ việc bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm đánh đập, siết cổ rồi cho vào tủ cấp đông. Đối tượng là Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.

Nguyên nhân sự việc xảy ra là hoàn toàn bộc phát, do đối tượng bực tức vì bị cháu bé quấy rầy khi đang bận việc, chứ không hề được lên kế hoạch từ trước và cũng hoàn toàn không có cơ sở khi cho rằng đối tượng gây án là do bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng hậu COVID-19 như một số thông tin đồn thổi.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trường Giang chưa có tiền án, tiền sự. Kết quả test nhanh cho thấy Giang không có biểu hiện sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn khi gây án.

Nguyễn Trường Giang hiện đang bị tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị bắt giữ vào tối 13/8, khi đang bỏ trốn lên Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào chiều ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, sau đó cháu bé bị thanh niên này dùng dây giày thít cổ, sau đó bỏ vào thùng giấy, nhốt trong tủ đông. Gia đình cháu bé tìm được con qua việc kiểm tra camera an ninh, vội giải cứu bé, đi cấp cứu trong đêm.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, theo lời khai ban đầu của nghi phạm 26 tuổi, khi sang quán, cháu Đ. có ăn uống và chơi tại đây. Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần nói: "Chú đang làm gì đấy? Chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ: "Đã bảo là cứ chơi đi. Chú dọn xong thì chơi".

Bị đánh, cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Thấy thế, Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không thì cháu Đ. lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Thấy cháu Đ. kêu, Giang nghĩ cháu Đ. gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng.

Lúc này, Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các tông rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh, loại tủ nằm, đặt cả chiếc thúng bên trong có cháu N.H.Đ vào ngăn đông, lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ đông lại. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, ông nội cháu bé báo mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Sau khi xử lý cấp cứu tình trạng hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hiện tại sức khỏe bé trai ổn định. Ảnh: Dân Trí

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 13/8, khoa Cấp cứu và chống độc tiếp nhận từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam bé trai 3 tuổi 6 tháng ở huyện Lý Nhân. Bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

Các bác sĩ lập tức xử lý cấp cứu, làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Rất may các tổn thương thực thể hiện tại của bé không nặng nề, sức khỏe ổn định nhưng cần được theo dõi thêm. Nếu tiến triển tốt, dự kiến 17h30 chiều nay (15/8), bé Đ. sẽ được ra viện.