Giang bị cáo buộc hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai vào tủ cấp đông nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân là bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 15/8, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Giết người.

Về hành trình vây bắt nghi phạm, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, tối 13/8, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, hàng chục chiến sĩ cảnh sát được huy động để tập trung đấu tranh, làm rõ vụ án.

Trước đó, Giang bị Công an Hà Nam bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Quá trình gây án của thanh niên này khiến dư luận phẫn nộ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập các dấu vết, lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, quê xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam), chủ quán trà sữa cạnh nhà cháu N.H.Đ (3 tuổi) được xác định là nghi phạm số 1.

Lần theo dữ liệu, hình ảnh cuối cùng của Giang thông qua hệ thống camera an ninh, Công an tỉnh Hà Nam triển khai nhiều mũi trinh sát, đồng thời thông tin tới Công an nhiều tỉnh, thành lân cận để phối hợp trong việc truy bắt nghi phạm gây án.

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng phát hiện nghi phạm Giang đang lẩn trốn tại phòng trọ của một người tên Đức (là bạn của anh trai Giang), thuộc địa phận phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Với tinh thần khẩn trương, không để nghi phạm có thời gian kịp trở tay, khoảng 22h30' ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Nam đã ập vào phòng trọ, khống chế, bắt giữ Nguyễn Trường Giang. Khi bị bắt, Giang đang nằm nghỉ. Hắn ta không chống đối hay có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Ngay trong đêm, Giang được di lý về trụ sở Công an tỉnh Hà Nam để phục vụ công tác điều tra.

Giang (áo đen) nhanh chóng bị bắt sau khi bỏ trốn lên Hà Nội. Ảnh: VietNamNet

Tại trụ sở điều tra, Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. từ nhà sang quán trà sữa "KAY" của Giang.

Sau đó, Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Giang khai anh ta bực tức khi cháu bé liên tục hỏi, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Giang tìm cách dỗ nhưng cháu bé càng khóc to. Nghi phạm đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ Đ. xuống sàn nhà. Sau một phút, cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang vừa buông tay, cháu bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con".

Lúc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà.

Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

30 phút sau, ông nội của Đ. không thấy cháu trai nên kiểm tra camera. Thấy Đ. vào quán của Giang nhưng người đàn ông này trả lời không biết tung tích cháu bé, gia đình nạn nhân đã phá cửa quán, rồi phát hiện Đ. ở trong tủ đông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nam.

Sau đó, bé Đ. được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Sau 2 ngày ở viện, chiều hôm qua (15/8), cháu Đ. được xuất viện về nhà.