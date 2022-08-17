Chàng trai "nổ to hơn pháo" rằng có 36 triệu USD, thừa kế ở Mỹ để lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng đã bị bắt

Hồ Văn Toàn “nổ” được thừa hưởng 36 triệu USD tại Mỹ, lừa đảo một người kinh doanh bất động sản tiền tỉ đã bị bắt.

Cụ thể, Báo Dân Trí cho biết, nam thanh niên này "nổ" rằng được thừa kế 36 triệu USD tại Mỹ, cần chi phí để lo thủ tục giải ngân nên lừa nạn nhân chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Tháng 9/2021, anh Đ.V.L. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận) quen biết Toàn thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quyết định truy nã ngày 15-8 của Công an Bình Thuận - Ảnh: PN

Những lần gặp sau, Toàn bịa ra chuyện được thừa hưởng nhiều nguồn ngoại hối từ Mỹ lên đến 36 triệu USD và đang chờ cơ quan chức năng Việt Nam thẩm định hồ sơ, chuyển trả. Khi nhận được tiền, Toàn trích khoảng 300 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại huyện Hàm Tân.

Sau khi tạo được niềm tin với L., Toàn gửi nhiều hình ảnh thể hiện các tài khoản ngân hàng báo có nhiều nguồn tài chính, trong đó có nội dung "Thông báo chuyển trả các khoản tiền truy thu và các khoản kiều hối" được ký ban hành ngày 14/10/2021.

Vì tin đó là sự thật nên anh L đã chuyển cho Toàn mượn hơn 3,7 tỉ đồng để nộp thuế và lo các chi phí giải ngân số tiền “khổng lồ” trên. Tuy nhiên số tiền đó đã bị Toàn chiếm đoạt và không có ý định trả lại. Khi nhận thấy bản thân đã bị lừa, L. đã tố cáo vụ việc đến công an.

Sau khi truy nã, bị can Hồ Văn Toàn đã bị bắt

Báo Pháp Luật cho biết, ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hồ Văn Toàn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 14/5, Toàn trả hết số tiền trên cho anh L. và bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi phát lệnh truy nã vào ngày 15/8 thì đến sáng 16/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ bị can Toàn khi đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức.

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