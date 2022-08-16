Đi dự sinh nhật, một thanh niên nghi bị bắn t.ử v.o.n.g do m.â.u t.h.u.ẫ.n tại Long An

Đời sống 16/08/2022 16:24

Công an Long An đang điều tra vụ việc một thanh niên nghi bị bắn bằng súng tử vong trong tiệc sinh nhật vào tối ngày 15.8, tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Nạn nhân được xác định là N.P.D. (31 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An) nghi bị bắn tử vong trong tiệc sinh nhật.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, Sáng 16.8, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an H.Thủ Thừa tập trung khám nghiệm hiện trường, truy tìm vỏ đạn phục vụ công tác điều tra truy xét vụ nam thanh niên nghi bị bắn tử vong trong tiệc sinh nhật.

Đi dự sinh nhật, một thanh niên nghi bị bắn t.ử v.o.n.g do m.â.u t.h.u.ẫ.n tại Long An - Ảnh 1
 Hiện trường vụ thanh niên tử vong nghi bị bắn bằng súng tại tiệc sinh nhật. Ảnh: CACC

Cụ thể, Vào khoảng 19h ngày 15.8 có hơn 20 thanh niên tổ chức 2 bàn tiệc sinh nhật tại một dãy nhà trọ ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong nhóm thanh niên có một số đang thuê trọ tại đây, còn một số ở nơi khác được mời đến dự sinh nhật.

Trong buổi tiệc, nhóm thanh niên này đã uống khá nhiều rượu, bia. Những người ở gần đó cũng cho hay rằng nhiều lần nghe nhóm thanh niên cự cãi, nói lớn tiếng với nhau.

Cuộc vui kéo dài hơn 21 giờ thì người dân nghe tiếng nổ như súng phát ra từ địa điểm nhóm thanh niên đang dự tiệc sinh nhật, có 1 thanh niên nằm gục. Thanh niên này được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Báo Thanh Niên cho biết, nạn nhân nghi bị bắn tử vong là N.P.D. (31 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An) đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Công an vẫn vẫn chưa xác định đó là súng quân dụng hay bắn đạn hoa cải khi chưa tìm được vỏ đạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát hình sự đã có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm hiện trường và điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng gây án.

Hiện vụ việc nam thanh niên tử vong nghi do bị bắn trong tiệc sinh nhật đang được Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

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