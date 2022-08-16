Dùng xyanua đầu độc cha ruột tử vong: Nữ sinh Vũng Tàu bị truy tố 3 tội danh giết người gây rúng động

Xã hội 16/08/2022 10:51

Còn nhớ, khoảng đầu tháng 1/2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một nữ sinh đã hạ độc cha ruột, tạo hiện trường giả, thiêu đốt cháy rụi căn nhà nhằm trốn tránh tội danh mà mình đã gây ra.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) 3 tội danh liên quan đến hành vi dùng chất độc xyanua đầu độc cha ruột tử vong.

Cụ thể, bị can Tống Thị Tùng Linh bị đề nghị truy tố với 3 tội danh là "Giết người" theo khoản 1 điều 123 (khung hình phạt 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình); "Mua bán trái phép chất độc" theo khoản 1 điều 311; và "Hủy hoại tài sản" theo khoản 2 điều 178 (khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù) của Bộ luật Hình Sự.

Dùng xyanua đầu độc cha ruột tử vong: Nữ sinh Vũng Tàu bị truy tố 3 tội danh giết người gây rúng động - Ảnh 1

Tống Thị Tùng Linh có nhiều lời khai gian dối. Ảnh: Lao động

Theo kết luận điều tra trước đó, Tùng Linh có những hành vi vô cùng nhẫn tâm. Theo lời khai, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và hay bị cha ruột la mắng, Linh nảy sinh ý định giết cha. Người con gái này đã bắt xe khách lên TP Hồ Chí Minh vào ngày 18/1/2022 và tìm mua chất độc xyanua theo thông tin tìm hiểu trên mạng với giá 500 ngàn đồng/kg.

Sau khi biết thói quen của cha thường uống nước trong tủ lạnh, Linh đã lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống. Khoảng 20h cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống và có dấu hiệu nôn, ói trong nhà vệ sinh. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi không còn nghe thấy tiếng nôn, ói của ông Điệp nên Linh nghĩ rằng ông Điệp đã chết và bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh đi mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh, thấy xác cha đã chết, cô mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Để trốn tránh tội, Linh cũng dùng xăng đổ khắp nhà, đốt cháy rồi chạy qua nhà ông nội là T.V.Q đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên lạ mặt đột nhập và thông báo cho Linh biết việc đã giết ông Điệp trả thù: “Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày” - theo lời kể của Linh.

Dùng xyanua đầu độc cha ruột tử vong: Nữ sinh Vũng Tàu bị truy tố 3 tội danh giết người gây rúng động - Ảnh 2
Hiện trường nơi Linh giấu xác cha. Ảnh: Công an nhân dân

Vào thời điểm trên, không khí tang thương bao trùm cả khắp con đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Bà Rịa). Dư luận cả nước cũng như người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc, họ không thể tin rằng, Tống Thị Tùng Linh lại có thể gây ra sự việc kinh hoàng đến như vậy với chính cha ruột của mình.

Thông tin trên Sức khỏe và đời sống, theo lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa), gia đình ông Tống Hồng Đ. sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu dân cư bàng hoàng trước hành động của người con gái ông Đ.

Hiện tại Linh là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Do thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài nên Linh trở về nhà. Theo lời bà Đ. - vợ ông Đ, (là mẹ Linh), bình thường Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng. Đã rất hiều lần vì tính tình này của Linh khiến cả hai vợ chồng phải nhắc nhở.

Thế nhưng không ai ngờ được chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy, Linh lại có thể ra tay sát hại cha ruột một cách tàn nhẫn, dã man.

Bằng nghiệp vụ, sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận sự thật về hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội. Đến nay cơ quan CSĐT cũng hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng liên quan.

Dùng xyanua đầu độc cha ruột tử vong: Nữ sinh Vũng Tàu bị truy tố 3 tội danh giết người gây rúng động - Ảnh 3
Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân

Theo báo Lao động, liên quan đến vụ án, người bán chất độc cho Linh là Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991) cũng bị đề nghị truy tố với tội danh "Mua bán trái phép chất độc" theo khoản 1 điều 311 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm. Cụ thể, Tống Thị Tùng Linh đã mua chất độc xyanua từ người này nhằm pha vào nước uống giết cha .

Thông tin mới vụ thiếu nữ đầu độc cha ruột bằng xyanua ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Xem xét khởi tố thêm 3 tội danh

Thông tin mới vụ thiếu nữ đầu độc cha ruột bằng xyanua ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Xem xét khởi tố thêm 3 tội danh

Dù đã bị khởi tố về hành vi giết người, giờ đây, nữ sinh viên đã dùng chất xyanua đầu độc cha ruột còn có khả năng đối mặt với 3 tội danh khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đầu độc cha ruột nữ sinh đầu độc cha ruột Bà Rịa - Vũng Tàu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?