Khi cháu bé khóc to và gọi ông nội, Giang ghì đứa trẻ ra sàn, bắt nằm yên. Thời điểm này, Giang đã nảy sinh ý định giết cháu bé. Theo đó, anh ta dùng dây giày siết cổ, bịt miệng, đặt nạn nhân xuống sàn. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang liền để cháu vào trong thùng carton, đưa vào ngăn đá của tủ cấp đông. Sau đó, anh ta khoá cửa quán và bỏ đi. Tối cùng ngày, nghi phạm bị bắt khi lẩn trốn ở Hà Nội.

Khai nhận với cơ quan chức năng, tên này thừa nhận toàn bộ hành vi có ý định giết cháu bé. Hàng loạt hành vi mà tên này khai nhận cũng đã khiến người xem không khỏi bàng hoàng. Theo đó, do bực tức khi cháu bé liên tục hỏi chuyện và đòi chơi cùng nên Giang đã dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến cháu Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Ông Long cho rằng, việc tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể người như: cổ, đầu đều có tính sát thương, dễ dàng cướp đi mạng sống người khác. Trong vụ việc này, kẻ ra tay là một thanh niên 26 tuổi với một cháu bé 3 tuổi, hoàn toàn dễ dàng khiến cháu bé tử vong. Chưa hết, hành động nhốt cháu bé vào tủ cấp đông là quá tàn ác. Với loại tủ chứa thực phẩm có nhiệt độ dưới 0 độ C, điều này hoàn toàn có thể gây ra chết người, đặc biệt khi trên người cháu bé đang có rất nhiều vết thương tích.

Theo thông tin từ Zing News, theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon) đánh giá hành vi của Giang thể hiện sự nhẫn tâm, tàn ác. Việc nghi phạm đánh đập, hành hạ bé Đ. trước khi nhốt vào tủ cấp đông là hành động vô cùng tàn bạo.

Bé trai điều trị tại viện sau tai nạn. Ảnh: VOV

Cập nhật trên VOV, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, hành vi của nghi phạm khó lòng dung thứ. Việc dùng chày đánh vào đầu, bóp cổ, dùng dây dù buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu N.H.Đ; tiếp đó đối tượng bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm N.H.Đ bất tỉnh, không những vậy còn trói và nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông là hành vi hoàn toàn có mục đích giết người. Bởi cháu N.H.Đ không có khả năng tự vệ, phản kháng.

Trường hợp nếu kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định việc nhốt một cháu bé trong tủ lạnh cấp đông là nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại điểm b, n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của đối tượng cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Với tình tiết định khung phạm tội với người dưới 16 tuổi, G. có thể bị xử lý hình sự theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật này với khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, do nạn nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ cứu chữa, số phận pháp lý của nghi phạm có thể sẽ được thay đổi. Theo đó, hành vi của Giang có thể được xem xét vào trường hợp phạm tội chưa đạt.

Địa điểm nơi bé trai bị đánh đập và bỏ vào tủ đông. Ảnh: VOV

Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 quy định phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Trong vụ việc này, Giang bộc lộ rõ ý đồ tước đoạt mạng sống cháu bé. Việc bé Đ. vẫn sống sót là nhờ sự cứu giúp của bà con và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, nhờ sự may mắn của bé chứ hoàn toàn nằm ngoài ý chí kẻ thủ ác.

Như vậy, trường hợp của Giang có thể xếp vào diện phạm tội chưa đạt. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Giang có thể sẽ thoát án tử bởi theo Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Như vậy, mức án cao nhất Giang có thể phải đối mặt sẽ là 20 năm tù.

Theo các luật sư, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ án bạo hành trẻ em đã được các cơ quan pháp luật quyết liệt xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên tình hình tội phạm bạo hành trẻ em vẫn đang diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi cả xã hội cùng phải quyết tâm phòng chống và ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em. Bởi lẽ, bạo hành trẻ em là một tội ác không thể biện minh trong một xã hội văn minh.