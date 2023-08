Các bác sĩ cho biết, tình trạng hạ thân nhiệt xảy ra khi cơ thể mất lượng nhiệt nhiều hơn so với lượng nhiệt được sinh ra. Nếu thân nhiệt giảm quá thấp dưới 35 độ C, không kịp thời xử lý tăng thân nhiệt thì người bệnh có thể bị đe dọa tính mạng do tim và hệ thống thần kinh không thể hoạt động tốt.

Rất may mắn, bé trai bị hạ thân nhiệt khi vào viện đã được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu Đ. đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.