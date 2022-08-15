Khi được tìm thấy trong tủ cấp đông, bé trai 3 tuổi ở Hà Nam đã tím tái toàn thân, không kêu khóc được, chân tay lạnh ngắt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào đêm 13/8, khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khai thác từ gia đình cho biết, khoảng gần 18h ngày 13/8, gia đình phát hiện trẻ đang bị nhốt trong một thùng cát tông đặt trong tủ đông. Lúc phát hiện trẻ đã tím tái toàn thân, không kêu khóc được, chân tay lạnh ngắt, được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại thời điểm được chuyển đến từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam, cháu N.H.Đ. (3 tuổi) được chẩn đoán: Suy Hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu mặt cổ.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng hạ thân nhiệt xảy ra khi cơ thể mất lượng nhiệt nhiều hơn so với lượng nhiệt được sinh ra. Nếu thân nhiệt giảm quá thấp dưới 35 độ C, không kịp thời xử lý tăng thân nhiệt thì người bệnh có thể bị đe dọa tính mạng do tim và hệ thống thần kinh không thể hoạt động tốt. Rất may mắn, bé trai bị hạ thân nhiệt khi vào viện đã được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu Đ. đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sức khỏe của cháu bé đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 15 giờ 20 chiều 13/8, bé N.H.Đ sang quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú xã Chính Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam) chơi. Tại đây, bé Đ. thấy Giang để một cốc trà sữa trên bàn đã tự ý lấy để uống. Ngoài ra, bé Đ. còn vào trong quầy lấy bánh quy ăn và nhiều lần bắt chuyện, bảo Giang ra chơi cùng. Thấy phiền hà, Giang đã cầm chày bằng kim loại vung mạnh trúng đầu bé Đ. khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Lúc này, Giang dỗ nhưng bé Đ. càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã bịt miệng, bóp cổ và ghì cổ bé xuống sàn nhà. Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh niên Khoảng 1 phút, thấy Đ. không khóc nữa, Giang bỏ tay ra thì bé Đ. bất ngờ kêu cứu. Thấy vậy, Giang đã nảy sinh ý định sát hại cháu bé. Giang lấy dây dù buộc, siết chặt phía sau gáy bé Đ. rồi tiếp tục bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu bé xuống sàn nhà, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Giang cho cháu bé vào thùng các tông, bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, ông nội cháu bé báo mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu. Trong đêm ngày 13/8, Giang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

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