Cụ thể, liên quan đến các hành vi của Linh trong vụ án, cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố thêm tội danh "sử dụng, mua bán trái phép chất độc" theo quy định tại điều 311 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Liên quan đến vụ nữ sinh dùng chất xyanua đầu độc cha ruột ở Vũng Tàu, theo báo Lao động đưa tin, cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố thêm các tội danh khác gồm "sử dụng, mua bán trái phép chất độc", "hủy hoại tài sản" và "xâm hại thi thể" đối với bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) qua những tình tiết trong vụ án xảy ra vào cuối tháng 1/2022 làm xôn xao dư luận.

Với hành vi di chuyển thi thể, mua gạch, xi măng về đắp lên rồi xây bịt kín, cơ quan chức năng cũng đang xem xét có hay không vi phạm tội danh "xâm hại thi thể" quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự, sửa đổi bổ sung 2017.

Còn đối với hành vi dùng xăng đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội nhờ giúp đỡ, cơ quan chức năng đang chờ kết quả định giá tài sản để xem xét khởi tố bị can Linh thêm tội danh "hủy hoại tài sản" quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Như vậy, nếu cơ quan chức năng khẳng định có vi phạm, nữ sinh đã đầu độc giết cha ruột bằng xyanua Tống Thị Tùng Linh sẽ đối mặt thêm 3 tội danh, cùng khung hình phạt không nhỏ.

Cụ thể, đối với tội danh "sử dụng, mua bán trái phép chất độc", bị can sẽ đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù giam; hai tội danh còn lại mỗi tội danh có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.

Khu vực phát hiện thi thể ông Đ. bị bịt kín bằng xi măng và gạch - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin của báo Công an TP.HCM, trước đó, do có mâu thuẫn với cha ruột là ông T.H.Đ (SN 1968) và thường xuyên bị ông la mắng, Linh nảy sinh ý định giết ông Đ. Ngày 18/1/2022, Linh đến TP.HCM mua chất độc xyanua với giá 500 ngàn đồng rồi đón xe về nhà ở TP. Bà Rịa. Đến 18 giờ cùng ngày, Linh pha chất độc trên vào 3 chai nước mà ông Đ. thường uống rồi để vào trong tủ lạnh.

Khi lấy nước uống và bắt đầu ói, ông Đ. vào nhà vệ sinh, chốt cửa bên trong. Chờ đến lúc không còn nghe thấy tiếng cha ruột, Linh bỏ đi ngủ vì nghĩ rằng nạn nhân đã chết. Sáng hôm sau, Linh mua dụng cụ, phá cửa nhà vệ sinh và di chuyển thi thể nạn nhân ra phía sau nhà. Sau đó, đối tượng tiếp tục mua gạch, xi măng về, đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến tối 19/1, Linh còn dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy sang nhà ông nội nhờ giúp đỡ. Sau đó, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy, phát hiện thi thể nạn nhân và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Linh về hành vi giết người.