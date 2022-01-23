Để che dấu hành vi đầu độc giết cha, Linh đã mang thi thể nạn nhân giấu sau nhà bằng cách xây một cái hố nhỏ, rồi loan tin cháy nhà để đánh lạc hướng.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 BLHS.

Cụ thể, Linh được xác định là bị can gây ra vụ án giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) bằng cách dùng thuốc độc Xyanua gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nghi can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Được biết, trước đó, ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua, sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh. Ông Điệp đã lấy 1 chai nước để uống và tử vong sau đó. Đến sáng 19/1, biết cha đã tử vong, Linh đã kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm “giải tỏa” cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh đầu độc cha ruột: Ly kỳ quá trình tìm ra thi thể nạn nhân, 'nghịch tử' có dấu hiệu trầm cảm Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh - nữ sinh trong vụ đầu độc cha ruột rồi tạo hiện trường giả - để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

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