Thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong chiếc chăn ở giữa phòng, bên ngoài cửa bị khóa.

Theo báo Người Lao động đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 11/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện có mùi hôi phát ra từ một căn phòng trọ có một người phụ nữ thuê ở nhưng đã nhiều ngày không thấy ra ngoài.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, nhiều người đến kiểm tra, nhìn qua khe cửa thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng nên báo cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, hiện trường là một căn phòng trọ khóa cửa ngoài, ở giữa phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ.

Hiện trường vụ việc kinh hoàng xảy ra - Ảnh: Internet

Liên quan đến việc này, ngày 13/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (41 tuổi, quê Phú Thọ), đến thuê trọ ở thị xã Bến Cát chưa lâu và ở một mình. Trong phòng trọ còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng đây là vụ án mạng.

Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong phòng trọ khóa cửa ngoài Người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn phòng trọ, đến kiểm tra thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng trọ nên báo cơ quan công an.

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