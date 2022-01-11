Người thân ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 cháu trai 7 tuổi dưới đập nước gần nhà

Xã hội 11/01/2022 10:28

Không thấy 2 cháu bé đâu, người thân toả ra khắp nơi tìm kiếm thì ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 cháu dưới đập nước gần nhà.

Theo VOV đưa tin, tối 10/1, lãnh đạo UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là cháu P.V.N và H.S.H (cùng SN 2014, học sinh lớp 2, cùng trú tại xã Hùng Thành).

Người thân ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 cháu trai 7 tuổi dưới đập nước gần nhà - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, chiều 9/1, gia đình không thấy các con đâu nên đã hốt hoảng đi tìm. Phải đến khoảng 18h chiều cùng ngày, khi đến đập Hóc Lở ở địa bàn xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (cách nhà các cháu khoảng 1,5 km) mới phát hiện thấy chiếc xe đạp, mọi người hốt hoảng chạy đến đập nước tìm thì phát hiện cả hai cháu đã đuối nước tử vong.

Được biết, 2 bé trai có nhà ở gần nhau trong cùng một xóm. Ngay sau đó, thi thể các cháu được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thương tâm: Rước đèn Trung thu ngoài vườn nhà, bé trai 4 tuổi rơi xuống hố đuối nước tử vong

Thương tâm: Rước đèn Trung thu ngoài vườn nhà, bé trai 4 tuổi rơi xuống hố đuối nước tử vong

Trong lúc theo bố sang nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi cầm chiếc đèn Trung thu chạy quanh vườn nhà chơi thì không may rơi xuống hố nước dẫn đến tử vong.

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