Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong phòng trọ khóa cửa ngoài

Xã hội 12/01/2022 10:30

Người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn phòng trọ, đến kiểm tra thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng trọ nên báo cơ quan công an.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn đang phối hợp Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương gấp rút điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ trong phòng trọ. 

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 11/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện có mùi hôi phát ra từ căn phòng trọ có một người phụ nữ thuê ở nhưng đã nhiều ngày không thấy ra ngoài. 

Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong phòng trọ khóa cửa ngoài - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc kinh hoàng xảy ra - Ảnh: Người Lao động

Nghi ngờ có việc chẳng lành, nhiều người đã đến kiểm tra. Khi nhìn qua khe cửa nhỏ thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng nên báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, căn phòng trọ này đã khóa cửa ngoài, ở giữa phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi.

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