Người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn phòng trọ, đến kiểm tra thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng trọ nên báo cơ quan công an.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn đang phối hợp Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương gấp rút điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ trong phòng trọ.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 11/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện có mùi hôi phát ra từ căn phòng trọ có một người phụ nữ thuê ở nhưng đã nhiều ngày không thấy ra ngoài.

Hiện trường vụ việc kinh hoàng xảy ra - Ảnh: Người Lao động

Nghi ngờ có việc chẳng lành, nhiều người đã đến kiểm tra. Khi nhìn qua khe cửa nhỏ thì tá hóa phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng nên báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, căn phòng trọ này đã khóa cửa ngoài, ở giữa phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi.

Người thân ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 cháu trai 7 tuổi dưới đập nước gần nhà Không thấy 2 cháu bé đâu, người thân toả ra khắp nơi tìm kiếm thì ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 cháu dưới đập nước gần nhà.

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