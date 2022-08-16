Bảo vệ hiện trường tai nạn, đại úy công an không may bị xe tông hi sinh sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện

Xã hội 16/08/2022 09:55

Khi đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi không may bị xe tông, hi sinh sau 2 ngày tại bệnh viện.

Theo Zing News vào sáng hôm nay, 16/8, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An), đã hy sinh sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bảo vệ hiện trường tai nạn, đại úy công an không may bị xe tông hi sinh sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1
Đồng chí Khôi đang làm nhiệm vụ thì hi sinh. Ảnh: Zing News

Thời điểm trên, vào lúc 9h20 tối, đại úy đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên cầu Tân An.

Bảo vệ hiện trường tai nạn, đại úy công an không may bị xe tông hi sinh sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời rất tối. Ảnh: Tiền phong

Theo Tiền Phong cho hay, vào thời điểm trên, 1 xe mô tô di chuyển với tốc độ cao lao lên khu vực đang khoanh vùng không may tông trúng đại úy Khôi. Cú tông mạnh khiến đại úy Khôi bị hất văng ra xa, đa chấn thương và được chuyển vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đại úy khôi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch. Nam thanh niên gây tai nạn cũng bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Long An, sau đó chuyển bệnh viện Chợ Rẫy với đa chấn thương.

Sự việc đau lòng trên đã khiến gia đình và người thân đại úy Khôi vô cùng thương tiếc. Hiện tại, công an TP Tân An cùng gia đình đang tổ chức tang lễ cho đại úy Khôi tại nhà riêng ở phường 3, TP Tân An.

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